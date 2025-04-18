Крем Герпеверт

Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ГЕРПЕВЕРТ" 15 г №1
Вертекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ГЕРПЕВЕРТ" 15 г №1
Вертекс
98,81
Економія при броні: -4,28 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Культури, 16
2.4 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ГЕРПЕВЕРТ" 15 г №1
Вертекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ГЕРПЕВЕРТ" 15 г №1
Вертекс
101,22
Економія при броні: -6,55 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Олександрівський, 184
11.4 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ГЕРПЕВЕРТ" 15 г №1
Вертекс
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Дергачі, вул. Сумський Шлях, 163-Г
14.0 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ГЕРПЕВЕРТ" 15 г №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Високий, вул. Височанський Шлях, 5-А
14.3 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ГЕРПЕВЕРТ" 15 г №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Дергачі, вул. Вокзальна, 61
14.6 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ГЕРПЕВЕРТ" 15 г №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Буди, вул. Залізнична, 18
19.6 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ГЕРПЕВЕРТ" 15 г №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Зміїв, вул. Залізнична, 115-А
33.0 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ГЕРПЕВЕРТ" 15 г №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Зміїв, вул. Адміністративна, 4
35.6 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ГЕРПЕВЕРТ" 15 г №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Центральна, 7
37.1 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ГЕРПЕВЕРТ" 15 г №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Донець, вул. Спортивна, 28-В
58.3 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ГЕРПЕВЕРТ" 15 г №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Краснокутськ, вул. Миру, 141
77.8 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ГЕРПЕВЕРТ" 15 г №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ізюм, вул. Київська, 13-Е
114.3 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ГЕРПЕВЕРТ" 15 г №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Лиманівка, вул. Заводська, 9-Б
117.0 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ГЕРПЕВЕРТ" 15 г №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Близнюки, вул. Свободи, 10
128.3 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ГЕРПЕВЕРТ" 15 г №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Барвінкове, вул. Центральна, 23
133.2 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ГЕРПЕВЕРТ" 15 г №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 9
133.7 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ГЕРПЕВЕРТ" 15 г №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
133.8 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ГЕРПЕВЕРТ" 15 г №1
Вертекс