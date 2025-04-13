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Шампуні
Демоскін (Demoskin)
2 препарати
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ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН"
150 мл №1
Ботаніка
від
58,66
грн
в 516 аптеках
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ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН
Шампунь 250 мл №1
Ботаніка
від
101,09
грн
в 469 аптеках
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Форма випуску
шампунь
Пакування
150 мл
250 мл
Ціни в
Київ
від
58,66
грн
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Характеристики
Виробник
Ботаніка
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте
3.1. Шампуні
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