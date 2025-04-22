Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН" 150 мл №1
Ботаніка
89,30
Економія при броні: -28,40 грн
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
162,40
Економія при броні: -18,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН" 150 мл №1
Ботаніка
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН" 150 мл №1
Ботаніка
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
145,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
145,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН" 150 мл №1
Ботаніка
80,60
Економія при броні: -15,09 грн
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
137,94
Економія при броні: -29,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
145,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН" 150 мл №1
Ботаніка
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН" 150 мл №1
Ботаніка
88,82
Економія при броні: -5,42 грн
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
153,85
Економія при броні: -9,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
145,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН" 150 мл №1
Ботаніка
77,69
Економія при броні: -12,18 грн
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
139,53
Економія при броні: -30,69 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
145,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН" 150 мл №1
Ботаніка
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН" 150 мл №1
Ботаніка
78,40
Економія при броні: -12,82 грн
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
137,27
Економія при броні: -28,52 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН" 150 мл №1
Ботаніка
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН" 150 мл №1
Ботаніка
80,33
Економія при броні: -14,82 грн
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
140,66
Економія при броні: -31,82 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
145,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН" 150 мл №1
Ботаніка
77,00
Економія при броні: -10,32 грн
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
140,36
Економія при броні: -23,89 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
145,90 грн