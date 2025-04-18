Харків (адресу не вказано)
Доступно в 209 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН" 150 мл №1
Ботаніка
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН" 150 мл №1
Ботаніка
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН" 150 мл №1
Ботаніка
78,53
Економія при броні: -11,40 грн
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
137,20
Економія при броні: -21,35 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН" 150 мл №1
Ботаніка
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН" 150 мл №1
Ботаніка
77,00
Економія при броні: -10,78 грн
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
134,58
Економія при броні: -22,98 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН" 150 мл №1
Ботаніка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН" 150 мл №1
Ботаніка
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
145,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН" 150 мл №1
Ботаніка
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН" 150 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН" 150 мл №1
Ботаніка
76,86
Економія при броні: -11,37 грн
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
134,34
Економія при броні: -19,94 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН" 150 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН" 150 мл №1
Ботаніка
79,33
Економія при броні: -9,96 грн
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
138,91
Економія при броні: -15,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН" 150 мл №1
Ботаніка
78,11
Економія при броні: -8,77 грн
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
139,68
Економія при броні: -16,27 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН" 150 мл №1
Ботаніка
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН" 150 мл №1
Ботаніка
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН" 150 мл №1
Ботаніка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка
145,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН" 150 мл №1
Ботаніка
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ДЕМОСКІН шампунь 250 мл №1
Ботаніка