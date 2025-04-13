Каша дитяча швидкорозчинна гречана для дітей Карапуз (Porridge instant buckwheat for children Karapuz)
2 препарати
Сортування: По популярності
КАША ДИТЯЧА ШВИДКОРОЗЧИННА ПШЕНИЧНА З ЯГОДАМИ "КАРАПУЗ" (ДЛЯ ДІТЕЙ З 4 МІСЯЦІВ)
Без варіння 250 г №1Південний консервний завод дитячого харчування
КАША ДИТЯЧА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА "КАРАПУЗ" (ДЛЯ ДІТЕЙ З 4 МІСЯЦІВ)
Без варіння 250 г з яблуком №1Південний консервний завод дитячого харчування
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Південний консервний завод дитячого харчування
Форма випуску
Без варіння
Умови продажу
Без рецепта
Вага
250 г