Глюцемедін® є збалансованим комплексом, до складу якого входять стандартизовані натуральні рослинні екстракти, що мають позитивний вплив на метаболічні процеси у підшлунковій залозі та печінці та сприяють нормалізації рівня глюкози в крові.

Екстракт листя джимнема (Gymnema Sylvestre) у своєму складі містить низку активних речовин, що впливають на метаболізм глюкози: глікозиди (гимнемозиди), джимнемову кислоту (сприяє зниженню надходження глюкози з кишечнику до кров’яного русла) та гурмарин (діє на відповідні рецептори та знижує смакові відчуття, що має позитивний вплив при порушеннях вуглеводного обміну при цукровому діабеті ІІ типу). Джимнема використовується як гіпоглікемічний засіб, який пригнічує всмоктування глюкози та жирних кислот з кишечнику до кров’яного русла та знижує ризик виникнення судинних ускладнень при цукровому діабеті І та ІІ типу. Джимнема сприяє збільшенню гіпоглікемічного ефекту при застосуванні антидіабетичних засобів. Клінічно доведено ефективність використання джимнеми при цукровому діабеті.

Екстракт листя банаба (Lagerstroemia speciosa) містить коросолієву кислоту та галові кислоти, які достовірно сприяють зниженню рівня глюкози та ХС в крові, сприяють розщепленню жирів, про що свідчать клінічні дослідження, проведені у спеціалізованих клініках. Цим пояснюються антигіпертензивна, протизапальна та антиоксидантна властивості, що відіграють важливу роль у поліпшенні якості життя у хворих на цукровий діабет ІІ типу. Компоненти, що входять до складу екстракту банаби, сприяють підвищенню чутливості тканин до інсуліну та зменшенню надмірної маси тіла. Банаба використовується при дієтичному харчуванні осіб з надмірною масою тіла та хворих на цукровий діабет для запобігання розвитку ускладнень та нормалізації метаболізму глюкози.

Екстракт гіркої дині (Momordica charantia) є додатковим джерелом глікозидів, амінокислот, сапонінів (харантин), алкалоїдів, редукуючих цукрів, рослинних жирів і вільних кислот, які здатні сприяти безпечному зниженню рівня глюкози та ХС в крові у хворих на цукровий діабет, стимуляції секреції інсуліну підшлунковою залозою, зменшенню всмоктування глюкози в кишечнику, а також збільшенню поглинання та утилізації глюкози в периферичних тканинах. Харантин, що входить до складу екстракту плодів гіркої дині, проявляє інсуліноподібні властивості, сприяючи проникненню глюкози в клітини. Клінічні дослідження довели зниження рівня глюкози та стимуляцію продукції інсуліну клітинами підшлункової залози. Momordica charantia позитивно впливає на вуглеводний та ліпідний обміни, сприяє регенерації клітин у підшлунковій залозі.

Згідно з даними наукових досліджень, екстракти, що входять до складу Глюцемедін®, за гіпоглікемічною активністю можуть бути порівняні з хімічними цукрознижувальними засобами (глібенкламідами) та відрізняються при цьому значно вищим профілем безпеки, нижчим ризиком розвитку факторів серцево-судинних ускладнень.