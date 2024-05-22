в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело флавоноїдів (флавонових глікозидів: кверцетину, кемпферолу та ізорамнетину), терпенових лактонів (гінкголідів А, В, С і білобалідів), тритерпенового глікозиду (азіатикозиду) з метою загального зміцнення та підвищення еластичності стінок судин, поліпшення реологічних властивостей крові.

Біологічно активні речовини, що входять до складу дієтичної добавки Білларіум, сприяють:

підвищенню постачання кисню та глюкози до мозку і периферичних тканин і поліпшенню мікроциркуляції крові;

поліпшенню розумової діяльності (покращують процеси мислення і запам’ятовування, підвищують здатність до навчання);

запобіганню виникненню нервового напруження і втоми, порушень концентрації уваги та дезорієнтації, сну;

нормалізації обміну речовин в клітинах;

перешкоджанню агрегації еритроцитів;

пригніченню агрегації тромбоцитів, розширенню дрібних артерій, підвищенню тонусу вен і регуляції кровонаповнення судин;

зниженню АТ;

посиленню процесів регенерації.

Спосіб вживання та рекомендована добова доза. Дорослим і дітям віком від 12 років та старше − вживати по 1–2 капсули 2 рази на добу під час прийому їжі, капсулу проковтувати цілою, запиваючи невеликою кількістю питної води.

Не рекомендується вживати дієтичну добавку як мінімум за 3 год до сну.

Курс вживання: не менше 3 міс. Перші ознаки поліпшення з’являються через 1 міс після початку вживання. Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Не є лікарським засобом.