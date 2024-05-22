Біллариум (Billarium) (322214) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Біллариум інструкція із застосування
Характеристика
сухий стандартизований екстракт листя гінкго білоба (Ginkgo biloba) містить біологічно активні речовини, що сприяють поліпшенню мікроциркуляції крові та підвищенню постачання мозку і периферичних тканин киснем і глюкозою, нормалізують обмін речовин у клітинах, перешкоджають агрегації еритроцитів, сприяють пригніченню агрегації тромбоцитів, розширенню дрібних артерій, підвищенню тонусу вен та регуляції кровонаповнення судин.
Сухий стандартизований екстракт трави центелли азіатської (Centella asiatica) містить біологічно активні речовини, що позитивно впливають на вищу нервову діяльність, мають заспокійливу дію при нервових розладах і тривожних станах, зменшують прояви симптомів депресії. Сприяють нормалізації підвищеного АТ та ЧСС, підвищують рівень гемоглобіну, зміцнюють кровоносні судини, покращують мозковий кровообіг і постачання мозку киснем, підвищуючи тим самим розумові здібності, прискорюють мислення, покращують пам’ять і концентрацію уваги, посилюють процеси регенерації. При цьому збільшується синтез колагену, який необхідний для формування сполучної тканини, оскільки центелла азіатська прискорює відновлення пошкоджень шкіри.
Рекомендації з вживання
в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело флавоноїдів (флавонових глікозидів: кверцетину, кемпферолу та ізорамнетину), терпенових лактонів (гінкголідів А, В, С і білобалідів), тритерпенового глікозиду (азіатикозиду) з метою загального зміцнення та підвищення еластичності стінок судин, поліпшення реологічних властивостей крові.
Біологічно активні речовини, що входять до складу дієтичної добавки Білларіум, сприяють:
- підвищенню постачання кисню та глюкози до мозку і периферичних тканин і поліпшенню мікроциркуляції крові;
- поліпшенню розумової діяльності (покращують процеси мислення і запам’ятовування, підвищують здатність до навчання);
- запобіганню виникненню нервового напруження і втоми, порушень концентрації уваги та дезорієнтації, сну;
- нормалізації обміну речовин в клітинах;
- перешкоджанню агрегації еритроцитів;
- пригніченню агрегації тромбоцитів, розширенню дрібних артерій, підвищенню тонусу вен і регуляції кровонаповнення судин;
- зниженню АТ;
- посиленню процесів регенерації.
Спосіб вживання та рекомендована добова доза. Дорослим і дітям віком від 12 років та старше − вживати по 1–2 капсули 2 рази на добу під час прийому їжі, капсулу проковтувати цілою, запиваючи невеликою кількістю питної води.
Не рекомендується вживати дієтичну добавку як мінімум за 3 год до сну.
Курс вживання: не менше 3 міс. Перші ознаки поліпшення з’являються через 1 міс після початку вживання. Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Не є лікарським засобом.
Протипоказання
індивідуальна чутливість до складових компонентів, вагітність і період годування грудьми, гострі захворювання серцево-судинної та нервової систем і органів травлення, знижене згортання крові.
Особливості застосування
не рекомендується одночасне вживання алкоголю. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Дієтичну добавку не використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °C в оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці.