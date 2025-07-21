Лесфаль Віт створений доповнювати біологічно активними речовинами раціон харчування людей, що знаходяться під впливом шкідливої дії факторів навколишнього середовища. Збалансована формула продукту сприяє підтримці нормального функціонального стану гепатобіліарної системи, регенерації клітин печінки.

Складові дієтичної добавки є есенціальними речовинами, тобто незамінними факторами росту і розвитку, що необхідні для функціонування всіх без винятку клітин.

Включення до складу раціону харчування комбінації фосфоліпідів сої з екстрактами артишоку та редьки у поєднанні з вітамінами В 1 , В 2 та В 6 сприяє:

- відновленню ушкоджених клітин печінки;

- стабілізації складу жовчі;

- прискоренню процесів регенерації і стабілізації клітинних мембран;

- пригніченню перекисного окислення ліпідів;

- опосередкованому зменшенню впливу імунних реакцій на клітини печінки;

- нормалізації співвідношення холестерин/фосфоліпіди у жовчі і підвищенню розчинності холестерину;

- зниженню рівня загального холестерину і підтримці оптимального рівня ліпопротеїдів у сироватці крові;

- транспортуванню холестерину до печінки і створенню умов для активізації печінкових ферментів;

- нормалізації процесів сечоутворення та сечовиділення.

Фосфоліпіди

- основний компонент всіх клітинних і внутрішньоклітинних мембран;

- забезпечують відповідний захист і відновлюють нормальне функціонування клітин печінки, вбудовуючись в пошкоджені клітинні мембрани гепатоцитів;

- позитивно впливають на ліпідний обмін організму.

В експериментальних моделях гострого пошкодження печінки при застосуванні фосфоліпідів спостерігали гепатопротекторні ефекти. Під час виведення фосфоліпідів через жовчовивідні шляхи літогенний індекс знижується і відбувається стабілізація складу жовчі.

Екстракт артишоку

стимулює секрецію жовчі, завдяки чому проявляє жовчоутворювальну та жовчогінну дію;

знижує концентрацію жирових фракцій у крові, особливо тригліцеридів і холестерину;

прискорює виведення токсинів разом із жовчю.

Комплекс біологічно активних речовин, що входять до складу екстракту листя артишоку, спричиняє жовчогінну, гепатопротекторну, сечогінну дію, а також знижує вміст сечовини в крові.

Екстракт кореня редьки

- покращує травлення і фізіологічні функції печінки;

- має жовчоутворювальну та жовчогінну дію;

- попереджує зміни клітинних мембран, викликаних жирною дієтою;

- захищає клітинні мембрани від перекисного окислення ліпідів.

Експериментальними дослідженнями встановлено, що екстракт кореня редьки, може значно зменшити пошкодження печінки від токсичних агентів, має гепатопротекторні властивості.

Вітамінний комплекс виконує такі функції:

вітамін В 1 (тіамін) бере участь у вуглеводному, жировому, білковому та азотистому обміні; сприяє передачі нервового імпульсу в нервових волокнах; впливає на функцію органів травлення, діяльність серцево-судинної, ендокринної і нервової систем. Захищає мембрани клітин від токсичного впливу продуктів перекисного окислення.

вітамін В 2 (рибофлавін) дозволяє поліпшити стан капілярів, слизової оболонки ротової порожнини, шлунку і кишечника, печінки. Його дефіцит призводить до зменшення синтезу жовчі і зниження її відтоку.

вітамін В 4 (холін) відновлює клітини печінки, пошкоджені токсичною дією лікарських препаратів, вірусами, алкоголем і наркотиками; нормалізує жировий обмін, стимулюючи розщеплення жирів, допомагає засвоєнню жиророзчинних вітамінів (A, D, E, K).

вітамін В 6 (піридоксин) як кофермент бере участь у метаболізмі фосфоліпідів, амінокислот та білків; має кардіотонічний, гепатопротекторний, нейротрофічний ефекти; стимулює кровотворення; необхідний для нормального функціонування центральної нервової системи.