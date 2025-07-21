ЛЕСФАЛЬ ВІТ (LESFAL VIT)
ЛЕСФАЛЬ ВІТ інструкція із застосування
Склад
1 капсула масою 1210 мг ± 7,5% містить очищену соєву олію, фосфоліпіди з соєвих бобів (Glycine max), желатин, утримувач вологи (гліцерол), екстракт артишоку (Cynara scolymus L.), екстракт кореня редьки (Raphanus sativus), загущувач (бджолиний віск), барвники (оксиди і гідроксиди заліза), загущувач (діоксид кремнію), вітамін В6 (піридоксину гідрохлорид), вітамін В2 (рибофлавін), вітамін В1 (тіаміну мононітрат).
|Назва активної речовини
|1 капсула містить
|Фосфоліпіди з соєвих бобів,
у т.ч. холіну (вітамін В4)
|300 мг
7 мг
|Екстракт артишоку
|50 мг
|Екстракт кореня редьки
|20 мг
|Вітамін В6
|0,7 мг
|Вітамін В2
|0,7 мг
|Вітамін В1
|0,55 мг
Характеристика
Лесфаль Віт створений доповнювати біологічно активними речовинами раціон харчування людей, що знаходяться під впливом шкідливої дії факторів навколишнього середовища. Збалансована формула продукту сприяє підтримці нормального функціонального стану гепатобіліарної системи, регенерації клітин печінки.
Складові дієтичної добавки є есенціальними речовинами, тобто незамінними факторами росту і розвитку, що необхідні для функціонування всіх без винятку клітин.
Включення до складу раціону харчування комбінації фосфоліпідів сої з екстрактами артишоку та редьки у поєднанні з вітамінами В1, В2 та В6 сприяє:
- відновленню ушкоджених клітин печінки;
- стабілізації складу жовчі;
- прискоренню процесів регенерації і стабілізації клітинних мембран;
- пригніченню перекисного окислення ліпідів;
- опосередкованому зменшенню впливу імунних реакцій на клітини печінки;
- нормалізації співвідношення холестерин/фосфоліпіди у жовчі і підвищенню розчинності холестерину;
- зниженню рівня загального холестерину і підтримці оптимального рівня ліпопротеїдів у сироватці крові;
- транспортуванню холестерину до печінки і створенню умов для активізації печінкових ферментів;
- нормалізації процесів сечоутворення та сечовиділення.
Фосфоліпіди
- основний компонент всіх клітинних і внутрішньоклітинних мембран;
- забезпечують відповідний захист і відновлюють нормальне функціонування клітин печінки, вбудовуючись в пошкоджені клітинні мембрани гепатоцитів;
- позитивно впливають на ліпідний обмін організму.
В експериментальних моделях гострого пошкодження печінки при застосуванні фосфоліпідів спостерігали гепатопротекторні ефекти. Під час виведення фосфоліпідів через жовчовивідні шляхи літогенний індекс знижується і відбувається стабілізація складу жовчі.
Екстракт артишоку
стимулює секрецію жовчі, завдяки чому проявляє жовчоутворювальну та жовчогінну дію;
знижує концентрацію жирових фракцій у крові, особливо тригліцеридів і холестерину;
прискорює виведення токсинів разом із жовчю.
Комплекс біологічно активних речовин, що входять до складу екстракту листя артишоку, спричиняє жовчогінну, гепатопротекторну, сечогінну дію, а також знижує вміст сечовини в крові.
Екстракт кореня редьки
- покращує травлення і фізіологічні функції печінки;
- має жовчоутворювальну та жовчогінну дію;
- попереджує зміни клітинних мембран, викликаних жирною дієтою;
- захищає клітинні мембрани від перекисного окислення ліпідів.
Експериментальними дослідженнями встановлено, що екстракт кореня редьки, може значно зменшити пошкодження печінки від токсичних агентів, має гепатопротекторні властивості.
Вітамінний комплекс виконує такі функції:
вітамін В1 (тіамін) бере участь у вуглеводному, жировому, білковому та азотистому обміні; сприяє передачі нервового імпульсу в нервових волокнах; впливає на функцію органів травлення, діяльність серцево-судинної, ендокринної і нервової систем. Захищає мембрани клітин від токсичного впливу продуктів перекисного окислення.
вітамін В2 (рибофлавін) дозволяє поліпшити стан капілярів, слизової оболонки ротової порожнини, шлунку і кишечника, печінки. Його дефіцит призводить до зменшення синтезу жовчі і зниження її відтоку.
вітамін В4 (холін) відновлює клітини печінки, пошкоджені токсичною дією лікарських препаратів, вірусами, алкоголем і наркотиками; нормалізує жировий обмін, стимулюючи розщеплення жирів, допомагає засвоєнню жиророзчинних вітамінів (A, D, E, K).
вітамін В6 (піридоксин) як кофермент бере участь у метаболізмі фосфоліпідів, амінокислот та білків; має кардіотонічний, гепатопротекторний, нейротрофічний ефекти; стимулює кровотворення; необхідний для нормального функціонування центральної нервової системи.
Рекомендації з вживання
дорослим та дітям віком від 12 років – 1-2 капсули на добу після їди.
Тривалість курсу споживання – 12 тижнів або за рекомендацією лікаря. Між курсами споживання продукту слід робити не менш як 6 тижнів перерви.
Особливості застосування
не рекомендовано вживати особам з індивідуальною чутливістю до компонентів продукту. Вагітним або жінкам, які годують груддю, необхідна консультація лікаря. У зв’язку з недостатністю досвіду не рекомендується вживати дітям до 12 років.
Цей продукт не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не перевищуйте рекомендовану добову дозу.
Не вживайте після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
Умови зберігання
при кімнатній температурі, в сухому недоступному для дітей місці.