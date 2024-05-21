Артижель (Artizhel) (322140) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Артижель інструкція із застосування
Характеристика
дієтична добавка до основного раціону харчування — джерело біологічно активних речовин, сприяє нормалізації функціонування печінки, жовчного міхура та жовчовивідних шляхів; процесів травлення та обмінних процесів в організмі. Має гепатопротекторні, жовчогінні, сечогінні властивості.
Екстракт листя артишоку сприяє нормальному жовчоутворенню та евакуації жовчі з жовчного міхура, покращенню травлення та сечовиділення, підтриманню нормальної детоксикаційної функції печінки та нормального рівня холестерину в крові. Цинарін, який міститься в екстракті є потужним антиоксидантом.
Екстракт кореня кульбаби сприяє підтриманню нормального стану жовчі та евакуації її з жовчного міхура, покращенню травлення та нормалізації частоти випорожнень, підтриманню нормальної детоксикаційної функції печінки, нормалізації сечовиділення, нормальному ліпідному обміну, регуляції рівня холестерину та тригліцеридів, відновленню мікробіоти;
холін та інозитол сприяють нормальному ліпідному обміну, метаболізму гомоцистеїну та засвоєнню макронутрієнтів, підтриманню нормального функціонування печінки.
Таким чином, Артижель може бути корисний в якості додаткового засобу при станах, що супроводжуються порушенням секреції та евакуації жовчі, порушенням роботи печінки або для підтримки печінки при прийомі лікарських засобів, що мають токсичний вплив на печінку, в тому числі при алкогольній інтоксикації.
Рекомендації з вживання
дорослим та дітям віком від 12 років: перорально по 1 стіку (10 мл) двічі на добу за 20 хв до вживання їжі. Розчин можна вживати в чистому вигляді або розведеному в невеликій кількості питної води.
Зазвичай курс вживання становить 2–4 тиж. Проведення повторних курсів можливе після погодження з лікарем .
Не перевищувати рекомендовану добову кількість.
Перед вживанням потребує консультації з лікарем.
Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Застереження: жінкам у період вагітності та годування груддю застосовувати тільки за призначенням лікаря.
Протипоказання
індивідуальна чутливість до компонентів, що входять до складу продукту, дитячий вік до 12 років, непрохідність жовчних шляхів, жовчно-кам’яна хвороба, гострі захворювання печінки, тяжка печінкова недостатність, непрохідність сечовивідних шляхів, гострі захворювання нирок.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці, у сухому, віддаленому від світла та тепла, недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С.