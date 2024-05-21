дієтична добавка до основного раціону харчування — джерело біологічно активних речовин, сприяє нормалізації функціонування печінки, жовчного міхура та жовчовивідних шляхів; процесів травлення та обмінних процесів в організмі. Має гепатопротекторні, жовчогінні, сечогінні властивості.

Екстракт листя артишоку сприяє нормальному жовчоутворенню та евакуації жовчі з жовчного міхура, покращенню травлення та сечовиділення, підтриманню нормальної детоксикаційної функції печінки та нормального рівня холестерину в крові. Цинарін, який міститься в екстракті є потужним антиоксидантом.

Екстракт кореня кульбаби сприяє підтриманню нормального стану жовчі та евакуації її з жовчного міхура, покращенню травлення та нормалізації частоти випорожнень, підтриманню нормальної детоксикаційної функції печінки, нормалізації сечовиділення, нормальному ліпідному обміну, регуляції рівня холестерину та тригліцеридів, відновленню мікробіоти;

холін та інозитол сприяють нормальному ліпідному обміну, метаболізму гомоцистеїну та засвоєнню макронутрієнтів, підтриманню нормального функціонування печінки.

Таким чином, Артижель може бути корисний в якості додаткового засобу при станах, що супроводжуються порушенням секреції та евакуації жовчі, порушенням роботи печінки або для підтримки печінки при прийомі лікарських засобів, що мають токсичний вплив на печінку, в тому числі при алкогольній інтоксикації.