дієтична добавка до основного раціону харчування — джерело біологічно активних речовин, сприяє дегельмінтизації, виведенню токсичних речовин, покращенню функціонування органів травлення, загальному зміцненню організму.

Продукт має детоксикаційні властивості.

Рослинні компоненти, що входять до складу Вормітел, мають наступні характеристики:

насіння гарбуза проявляє потужну глистогінну дію за рахунок кукурбітину, який впливає на гострики та аскариди наступним чином — паралізує гельмінтів, що позбавляє їх можливості рухатись, прикріплятись до стінки кишечника, розмножуватись та сприяє фізіологічному виведенню з організму. Активні речовини насіння гарбуза проявляють легку проносну дію, покращують роботу печінки та жовчного міхура;

екстракт часнику проявляє протиглисну дію та сприяє розвитку нормальної мікрофлори кишечника, пригніченню процесів гниття та бродіння в кишечнику. Активні речовини екстракту часнику підсилюють перистальтику кишечника, сприяють виведенню гельмінтів, особливо гостриків, усувають шкідливий вплив на організм продуктів їх життєдіяльності; проявляють жовчогінну дію; покращують апетит; підвищують опірність організму до інфекцій. Часник є потужним природним джерелом кремнію та відновлює його дефіцит, який настає при зараженні гельмінтами;

екстракт листя грецького горіха проявляє антипаразитарну дію по відношенню до зрілих осіб гельмінтів та їх личинок за рахунок руйнівної дії на функціонування організму паразитів та пригнічення їх розмноження шляхом незворотнього порушення утилізації глюкози та зменшення запасів глікогену в тканинах паразитів. Активні речовини екстракту листя грецького горіха покращують апетит та обмінні процеси; нормалізують стан кишкової мікрофлори; проявляють протизапальну дію;

екстракт полину гіркого має антипаразитарну дію по відношенню до гельмінтів (особливо аскарид, гостриків), найпростіших (лямблій), грибів. Активні речовини екстракту полину гіркого стимулюють секрецію шлункового соку, жовчі та секрету підшлункової залози; покращують травлення та стимулюють апетит; проявляють загальнозміцнювальну дію на організм;

екстракт чебрецю звичайного має антипаразитарну дію, покращує процеси травлення та стимулює апетит.

Таким чином, Вормітел містить натуральні рослинні екстракти з комплексом біологічно активних речовин, які володіють антигельмінтною дією та застосовуються для:

– звільнення організму від гельмінтів (гострики, аскариди), найпростіших (лямблії) та продуктів їх життєдіяльності;

– зменшення інтоксикації організму та алергічних проявів, спричинених гельмінтами;

– сезонної допомоги організму в боротьбі з гельмінтами та попередження повторного зараження;

– підтримки нормального функціонування органів травлення (печінки, жовчного міхура, жовчовивідних шляхів, кишечника);

– покращення апетиту, процесів травлення та всмоктування поживних речовин, вітамінів, мікро- та макроелементів;

– загального зміцнення організму.