Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхураГепактив (Gepaktiv)

Гепактив (Gepaktiv) (322112) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Гепактив (Gepaktiv)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
30 шт, 100 мг Немає в наявності
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Ультракап
Дозування
100 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура