щоб відновлювати потенціал здоров’я з часом людині потрібні вітаміни та мікроелементи, для очей для поліпшення зору, а також в цілому для покращення функціонування організму.

ВізілоТОН комплекс поєднує в собі три категорії поживних речовин: каротиноїди (зеаксантин і лютеїн), омега-3-поліненасичені жирні кислоти, вітаміни Е, С і мікроелементи (цинк і мідь), користь яких, для організму людини є обгрунтованою в науковій літературі. Нижче наведений більш детальний опис властивостей класів речовин та самих речовин, які входять до складу ВізілоТОН комплекс.

Антиоксиданти. Антиоксиданти захищають клітини від ушкодження вільними радикалами, які прискорюють старіння і руйнування клітин. Вони можуть сприяти вивільненню вільних радикалів і тим самим забезпечувати захист від старіння сітківки і макули. Вільні радикали це молекули, які утворюються в процесі метаболізму клітин. Надлишок вільних радикалів може мати токсичну дію і викликати пошкодження в структурі ліпідів, білків і ДНК, що призводить до погіршення функцій клітин. В нормальних фізіологічних умовах утворення вільних радикалів пригнічується захисною системою, в якій важливу роль відіграють антиоксиданти. Зі збільшенням віку або у людей, які мають незбалансоване харчування, може виникати дефіцит антиоксидантів. У цьому випадку можна доповнити раціон харчування дієтичною добавкою ВізілоТОН комплекс.

Вітамін Е є антиоксидантом – так званий «вітамін молодості та репродуктивності» захищає мембрани клітин від окисного ушкодження, бере участь у нейтралізації вільних радикалів. Вітамін Е є антигіпоксантом: він здатний стабілізувати мембрану мітохондрій і економити споживання клітинами кисню. Вітамін Е сприяє зміцненню захисних сил організму (спричиняє імуномодулюючий ефект).

Вітамін С необхідний для відновлення окисленого вітаміну E (радикал токоферолу). Вітамін С є однією з основних речовин людського раціону, який необхідний для нормального функціонування кісткової і сполучної тканини. Вітамін С також є антиоксидантом.

Цинк — природний активатор більш ніж 200 ферментів. Цинк сприяє підтримці здорового зору. Він діє як антиоксидант шляхом складних механізмів. Цинк входить до складу багатьох ферментів організму людини і є необхідним для метаболізму вітаміну E. Цинк також є необхідним для засвоєння організмом вітаміну Е.

Мідь відіграє важливу роль у виведенні вільних радикалів. Мідь також необхідна при прийомі дієтичних добавок, які містять цинк. Мідь міститься в м’ясних субпродуктах, молюсках, сухофруктах.

Каротиноїди лютеїн і зеаксантин є потужними антиоксидантами. Каротиноїди — це пігменти жовто-гарячого кольору, що містяться в плодах і овочах, особливо в темно-зелених листових овочах, наприклад, шпинаті. Лютеїн і зеаксантин є ключовими елементами системи захисту очей від пошкоджень в результаті окислювальних процесів. Високий рівень лютеїну і зеаксантину знаходиться в макулі, це — частина ока, що відповідає за центральний зір і гостроту зору. Разом лютеїн і зеаксантин утворюють макулярний пігмент. Каротиноїди відповідають за дві важливі функції ока: 1) блакитний світлофільтр — подібно внутрішнім сонячними окулярами — захищають очі від негативного впливу синьої частини спектру світла; 2) є потужними антиоксидантами. Будь-яке яскраве світло, а особливо випромінювання комп’ютера або телевізора, руйнівно діють на центральну область сітківки ока. Якщо ця частина сітківки не захищена лютеїном, з часом таке навантаження викликає різні патології в роботі органу зору. Зеаксантин – в організмі накопичується в сироватці крові та в сітківці ока і має великий вплив на правильне функціонування органу зору. Макула складається з нервових клітин, відповідальних за формування зображення в оці, тому зеаксантин впливає на гостроту зору, поглинаючи шкідливе ультрафіолетове випромінювання, захищає очі від фотохімічного пошкодження. Зеаксантин доповнює і підсилює дію лютеїну. Взаємодіючи з лютеїном, як антиоксидант і нейтралізуючи вільні радикали в сітківці ока, зеаксантин, тим самим запобігає пошкодженню кришталика ока.

Лютеїн:

захищає сітківку ока від агресивного ультрафіолетового випромінювання;

має антиоксидантну дію і зменшує пошкодження тканин ока вільними радикалами;

покращує гостроту зору і запобігає виникненню так званої «курячої сліпоти»;

допомагає тканинам ока переносити кисневу недостатність;

зміцнює кровоносні судини ока;

знижує негативні наслідки професійної втоми очей.

Зеаксантин:

знімає симптоми втоми очей;

сприяє поліпшенню зору;

покращує здатність бачити в темряві;

обволікає тонкі капіляри сітківки;

захищає жовту пляму (макулу) ока від деградації.

Омега-3-незамінні жирні кислоти: кислота докозагексаєнова (ДГК) і ейкозапентаєнова кислота (ЕПК). ДГК і ЕПК — поліненасичені жирні кислоти, які відносяться до омега-3-жирних кислот. Омега-3-кислоти — це незамінні жирні кислоти, що повинні надходити з їжею або дієтичними добавками у випадку незбалансованої дієти. Омега-3-кислоти прискорюють метаболізм і змушують органи нашого тіла працювати злагоджено.

ДГК знаходиться в дуже високих концентраціях у мембранах клітин сітківки, відповідно, вона необхідна для нормального розвитку і функціонування очей.

Сіра речовина мозку містить у собі більше 90% ДГК від усіх поліненасичених жирних кислот. Виснаження ДГК в мозку може призвести до дефіциту пам’яті, зниження когнітивних функцій, здатності до навчання.

ДГК також у високих концентраціях знаходиться в сперматозоїдах, що робить їх більш функціонально активними.

Споживання 400-500 мг/день ЕПК+ДГК призводить до зниження ризиків серцево-судинних захворювань.

Активні речовини ВізілоТОН® комплекс допомагають подолати дефіцит поживних мікроелементів, який може бути пов’язаний з віковими змінами чи викликаний незбалансованим харчуванням (недостатній вміст у раціоні фруктів, овочів і риби). Незбалансоване харчування є одним із факторів розвитку вікових захворювань очей, наприклад вікової макулярної дегенерації.

Тривале вживання вітамінів та мікроелементів, які входять до складу ВізілоТОН® комплекс зменшують ризик розвитку дегенеративних змін у сітківці.

Узагальнюючи вище сказане, ВізілоТОН® комплекс може застосовуватись в якості дієтичної добавки до раціону харчування , а саме:

- при втомі очей внаслідок тривалого читання, роботи з персональним комп’ютером, носіння контактних лінз, тривалого керування автотранспорту, впливу яскравого освітлення;

- під час періоду відновлення після офтальмологічних операцій;

- при порушеннях адаптації зору до умов недостатнього освітлення;

- у випадках наростання вікових змін сітківки, макулярної дегенерації, катаракти, діабетичної ретинопатії, тощо;

- при прогресуванні вікової дегенерації макули;

- під час планування майбутньої вагітності;

- при ускладненнях вагітності та зниженню ризику викидня;

- покращення загального стану шкіри, волосся та нігтів;

- запобігання старінню шкіри завдяки комплексній дії (призупиняє процеси старіння, сприяє розгладженню мімічних зморшок, збільшення пружності шкіри та її еластичності через покращення кровообігу);

- запобігання випадіння волосся;

- при проблемах чоловічої фертильності, для нормальної рухливості сперматозоїдів.