ВІЗІЛОТОН® КОМПЛЕКС (VISILOTON COMPLEX) (322102) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
ВІЗІЛОТОН КОМПЛЕКС інструкція із застосування
Характеристика
щоб відновлювати потенціал здоров’я з часом людині потрібні вітаміни та мікроелементи, для очей для поліпшення зору, а також в цілому для покращення функціонування організму.
ВізілоТОН комплекс поєднує в собі три категорії поживних речовин: каротиноїди (зеаксантин і лютеїн), омега-3-поліненасичені жирні кислоти, вітаміни Е, С і мікроелементи (цинк і мідь), користь яких, для організму людини є обгрунтованою в науковій літературі. Нижче наведений більш детальний опис властивостей класів речовин та самих речовин, які входять до складу ВізілоТОН комплекс.
Антиоксиданти. Антиоксиданти захищають клітини від ушкодження вільними радикалами, які прискорюють старіння і руйнування клітин. Вони можуть сприяти вивільненню вільних радикалів і тим самим забезпечувати захист від старіння сітківки і макули. Вільні радикали це молекули, які утворюються в процесі метаболізму клітин. Надлишок вільних радикалів може мати токсичну дію і викликати пошкодження в структурі ліпідів, білків і ДНК, що призводить до погіршення функцій клітин. В нормальних фізіологічних умовах утворення вільних радикалів пригнічується захисною системою, в якій важливу роль відіграють антиоксиданти. Зі збільшенням віку або у людей, які мають незбалансоване харчування, може виникати дефіцит антиоксидантів. У цьому випадку можна доповнити раціон харчування дієтичною добавкою ВізілоТОН комплекс.
Вітамін Е є антиоксидантом – так званий «вітамін молодості та репродуктивності» захищає мембрани клітин від окисного ушкодження, бере участь у нейтралізації вільних радикалів. Вітамін Е є антигіпоксантом: він здатний стабілізувати мембрану мітохондрій і економити споживання клітинами кисню. Вітамін Е сприяє зміцненню захисних сил організму (спричиняє імуномодулюючий ефект).
Вітамін С необхідний для відновлення окисленого вітаміну E (радикал токоферолу). Вітамін С є однією з основних речовин людського раціону, який необхідний для нормального функціонування кісткової і сполучної тканини. Вітамін С також є антиоксидантом.
Цинк — природний активатор більш ніж 200 ферментів. Цинк сприяє підтримці здорового зору. Він діє як антиоксидант шляхом складних механізмів. Цинк входить до складу багатьох ферментів організму людини і є необхідним для метаболізму вітаміну E. Цинк також є необхідним для засвоєння організмом вітаміну Е.
Мідь відіграє важливу роль у виведенні вільних радикалів. Мідь також необхідна при прийомі дієтичних добавок, які містять цинк. Мідь міститься в м’ясних субпродуктах, молюсках, сухофруктах.
Каротиноїди лютеїн і зеаксантин є потужними антиоксидантами. Каротиноїди — це пігменти жовто-гарячого кольору, що містяться в плодах і овочах, особливо в темно-зелених листових овочах, наприклад, шпинаті. Лютеїн і зеаксантин є ключовими елементами системи захисту очей від пошкоджень в результаті окислювальних процесів. Високий рівень лютеїну і зеаксантину знаходиться в макулі, це — частина ока, що відповідає за центральний зір і гостроту зору. Разом лютеїн і зеаксантин утворюють макулярний пігмент. Каротиноїди відповідають за дві важливі функції ока: 1) блакитний світлофільтр — подібно внутрішнім сонячними окулярами — захищають очі від негативного впливу синьої частини спектру світла; 2) є потужними антиоксидантами. Будь-яке яскраве світло, а особливо випромінювання комп’ютера або телевізора, руйнівно діють на центральну область сітківки ока. Якщо ця частина сітківки не захищена лютеїном, з часом таке навантаження викликає різні патології в роботі органу зору. Зеаксантин – в організмі накопичується в сироватці крові та в сітківці ока і має великий вплив на правильне функціонування органу зору. Макула складається з нервових клітин, відповідальних за формування зображення в оці, тому зеаксантин впливає на гостроту зору, поглинаючи шкідливе ультрафіолетове випромінювання, захищає очі від фотохімічного пошкодження. Зеаксантин доповнює і підсилює дію лютеїну. Взаємодіючи з лютеїном, як антиоксидант і нейтралізуючи вільні радикали в сітківці ока, зеаксантин, тим самим запобігає пошкодженню кришталика ока.
Лютеїн:
захищає сітківку ока від агресивного ультрафіолетового випромінювання;
має антиоксидантну дію і зменшує пошкодження тканин ока вільними радикалами;
покращує гостроту зору і запобігає виникненню так званої «курячої сліпоти»;
допомагає тканинам ока переносити кисневу недостатність;
зміцнює кровоносні судини ока;
знижує негативні наслідки професійної втоми очей.
Зеаксантин:
знімає симптоми втоми очей;
сприяє поліпшенню зору;
покращує здатність бачити в темряві;
обволікає тонкі капіляри сітківки;
захищає жовту пляму (макулу) ока від деградації.
Омега-3-незамінні жирні кислоти: кислота докозагексаєнова (ДГК) і ейкозапентаєнова кислота (ЕПК). ДГК і ЕПК — поліненасичені жирні кислоти, які відносяться до омега-3-жирних кислот. Омега-3-кислоти — це незамінні жирні кислоти, що повинні надходити з їжею або дієтичними добавками у випадку незбалансованої дієти. Омега-3-кислоти прискорюють метаболізм і змушують органи нашого тіла працювати злагоджено.
ДГК знаходиться в дуже високих концентраціях у мембранах клітин сітківки, відповідно, вона необхідна для нормального розвитку і функціонування очей.
Сіра речовина мозку містить у собі більше 90% ДГК від усіх поліненасичених жирних кислот. Виснаження ДГК в мозку може призвести до дефіциту пам’яті, зниження когнітивних функцій, здатності до навчання.
ДГК також у високих концентраціях знаходиться в сперматозоїдах, що робить їх більш функціонально активними.
Споживання 400-500 мг/день ЕПК+ДГК призводить до зниження ризиків серцево-судинних захворювань.
Активні речовини ВізілоТОН® комплекс допомагають подолати дефіцит поживних мікроелементів, який може бути пов’язаний з віковими змінами чи викликаний незбалансованим харчуванням (недостатній вміст у раціоні фруктів, овочів і риби). Незбалансоване харчування є одним із факторів розвитку вікових захворювань очей, наприклад вікової макулярної дегенерації.
Тривале вживання вітамінів та мікроелементів, які входять до складу ВізілоТОН® комплекс зменшують ризик розвитку дегенеративних змін у сітківці.
Узагальнюючи вище сказане, ВізілоТОН® комплекс може застосовуватись в якості дієтичної добавки до раціону харчування , а саме:
- при втомі очей внаслідок тривалого читання, роботи з персональним комп’ютером, носіння контактних лінз, тривалого керування автотранспорту, впливу яскравого освітлення;
- під час періоду відновлення після офтальмологічних операцій;
- при порушеннях адаптації зору до умов недостатнього освітлення;
- у випадках наростання вікових змін сітківки, макулярної дегенерації, катаракти, діабетичної ретинопатії, тощо;
- при прогресуванні вікової дегенерації макули;
- під час планування майбутньої вагітності;
- при ускладненнях вагітності та зниженню ризику викидня;
- покращення загального стану шкіри, волосся та нігтів;
- запобігання старінню шкіри завдяки комплексній дії (призупиняє процеси старіння, сприяє розгладженню мімічних зморшок, збільшення пружності шкіри та її еластичності через покращення кровообігу);
- запобігання випадіння волосся;
- при проблемах чоловічої фертильності, для нормальної рухливості сперматозоїдів.
Рекомендації з вживання
каротиноїди, вітаміни і мінерали, що входять до складу ВізілоТОН комплексу, не утворюються безпосередньо в організмі людини. Тому їх називають есенціальними. Вони надходять в організм з продуктів харчування або під час прийому дієтичних добавок, які їх містять. ВізілоТОН комплекс можна використовувати як додаткове джерело омега-3-поліненасичених жирних кислот, антиоксидантів, а також макулярних пігментів (зеаксантин і лютеїн). Активні речовини дієтичної добавки ВізілоТОН комплекс допомагають створити оптимальні дієтологічні умови, що сприяють збереженню гостроти зору і забезпеченню нормального функціонування не тільки системи зору, але й серцево-судинної, нервової, імунної, репродуктивної системи й опорно-рухового апарату. Активні речовини ВізілоТОН комплекс допомагають захистити організм від надмірної кількості вільних радикалів.
Дорослим рекомендовано приймати по 1 капсулі на добу разом із їжею.
Побічна дія
при застосуванні дієтичної добавки ВізілоТОН комплекс в окремих випадках можливий розвиток порушення з боку травного тракту. Як правило, такі порушення виявляються відрижкою рибним смаком і нудотою.
Дані явища такі ж, як при вживанні натуральних продуктів.
Особливості застосування
підвищена чутливість до окремих компонентів продукту. Не перевищувати вказану добову дозу. Добавку дієтичну не слід використовувати як заміну повноцінного харчування.
Умови зберігання
зберігати при температурі не вище 25 °С, в недоступному для дітей місці.