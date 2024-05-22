Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТБілактон (Bilacton) Білактон (Bilacton) (322022) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 328,00 грн Без рецепта 20 шт від 328,00 грн В наявності в 258 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Bioprox Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 20 шт. Дієтичні добавки 8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ