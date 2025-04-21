Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках у Вінниця
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Білактон капсули №20
Bioprox
537,30
Економія при броні: -3,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 51
2.1 км
Білактон капсули №20
Bioprox
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 74
2.2 км
Білактон капсули №20
Bioprox
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Тиврів, вул. Вознесінська, 2
24.9 км
Білактон капсули №20
Bioprox
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Жмеринка, вул. Київська, 288-Д
33.6 км
Білактон капсули №20
Bioprox
268,65
Економія при броні: -41,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, перех. Українця Владислава / Шевченка, 2/16
53.0 км
Білактон капсули №20
Bioprox
504,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
53.0 км
Білактон капсули №20
Bioprox
504,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Хмільник, просп. Свободи, 19
53.1 км
Білактон капсули №20
Bioprox
504,30 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
53.1 км
Білактон капсули №20
Bioprox
504,30 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
53.4 км
Білактон капсули №20
Bioprox
504,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 25
58.6 км
Білактон капсули №20
Bioprox
504,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бар, вул. Сфорци Бони, 8
62.7 км
Білактон капсули №20
Bioprox
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 114
67.5 км
Білактон капсули №20
Bioprox
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Одеська, 40/1
71.5 км
Білактон капсули №20
Bioprox
504,30 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Бердичів, вул. Одеська, 51
71.6 км
Білактон капсули №20
Bioprox
504,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Бердичів, вул. Вінницька, 25
72.9 км
Білактон капсули №20
Bioprox
504,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Бердичів, вул. Європейська, 132
72.9 км
Білактон капсули №20
Bioprox
504,30 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
72.9 км
Білактон капсули №20
Bioprox
504,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Бердичів, вул. Європейська, 49
73.2 км
Білактон капсули №20
Bioprox
504,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Бердичів, вул. Шевченка, 21
73.8 км
Білактон капсули №20
Bioprox
504,30 грн