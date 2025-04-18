Київ (адресу не вказано)
Доступно в 418 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Білактон капсули №20
Bioprox
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Білактон капсули №20
Bioprox
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Білактон капсули №20
Bioprox
605,10
Економія при броні: -137,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Білактон капсули №20
Bioprox
524,40
Економія при броні: -56,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Білактон капсули №20
Bioprox
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Білактон капсули №20
Bioprox
544,69
Економія при броні: -51,53 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Білактон капсули №20
Bioprox
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Білактон капсули №20
Bioprox
540,47
Економія при броні: -37,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Білактон капсули №20
Bioprox
504,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Білактон капсули №20
Bioprox
559,16
Економія при броні: -65,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Білактон капсули №20
Bioprox
535,90
Економія при броні: -33,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Білактон капсули №20
Bioprox
536,10
Економія при броні: -33,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Білактон капсули №20
Bioprox
531,27
Економія при броні: -18,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Білактон капсули №20
Bioprox
545,06
Економія при броні: -82,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Білактон капсули №20
Bioprox
504,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Білактон капсули №20
Bioprox
524,40
Економія при броні: -56,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Білактон капсули №20
Bioprox
504,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Білактон капсули №20
Bioprox
534,46
Економія при броні: -76,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Білактон капсули №20
Bioprox
530,45
Економія при броні: -73,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Білактон капсули №20
Bioprox
504,30 грн