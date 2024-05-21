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Адолікс (Adolix) (321844) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Адолікс (Adolix)
Ціна в місті Київ
від 292,32 грн
Без рецепта
30 шт від 292,32 грн
В наявності в 251 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Капсули м'які желатинові
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
10.2. Дієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику захворювань передміхурової залози

Адолікс інструкція із застосування

Характеристика

компоненти, що входять до складу Адолікс мають наступні властивості:
олеїнова кислота це мононенасичена жирна кислота, яка відноситься до групи омега-9, покращує ліпідний обмін (зменшує всмоктування холестерину з їжі у кишечнику, зменшує ожиріння), регулює роботу імунної системи і володіє антиоксидантною та протизапальною активністю, бере участь в утворенні мієлину нервових клітин, приймає активну участь в синтезі полових гормонів та сперматозоїдів;
екстракт коріння кропиви багатий на біологічно-активні речовини (амінокислоти, макро- і мікроелементи та інші необхідні людині речовини), має протизапальну, загальнозміцнюючу, антиоксидантну, регенеруючу, антибактеріальну, ранозагоювальну, антиандрогенну дію (пригнічує фермент 5-альфа-редуктазу, який необхідний для перетворення тестостерону в дигідротестостерон, який безпосередньо пов’язаний з гіперплазією простати та андрогенною алопецією, тобто облисінням за чоловічим типом);
олія плодів карликової пальми є джерелом жирних кислот і фітостеролів, має протизапальну, протинабрякову, седативну, антисептичну, загальнозміцнюючу та антиандрогенну дію;
лікопін це рослинний пігмент з групи каротиноїдів, який є потужним антиоксидантом, зменшує вплив вільних радикалів, регулює нормальний розвиток клітин, зміцнює імунну систему та покращує якість сперми за рахунок збільшення актовних форм сперматозоїдів та нормалізації їх форми та будови;
вітамін Е належить до жиророзчинних вітамінів і потрібний для забезпечення нормальної структури і функціонування мембран (оболонок) клітин, має антиоксидантну та протизапальну дію, зменшує в’язкість крові, бере участь у регуляції м’язового тонусу і утворенні мієліну нервових клітин.
Враховуючи вищезазначені властивості компонентів, Адолікс може бути рекомендований як додатковий засіб для:
— покращення сечовипускання у чоловіків;
— для зменшення спазмів, набряку та запалення предміхрової залози;
— для підтримки функціонування предміхрової залози.

Рекомендації з вживання

дорослим чоловікам по 1 капсулі 2 рази на добу, внутрішньо, після їди, запиваючи питною водою. Тривалість застосування визначає лікар індивідуально.
Не перевищувати рекомендовану добову кількість.
Перед вживанням потребує консультації з лікарем!

Протипоказання

індивідуальна чутливість до компонентів, що входять до складу продукту, дитячий вік.

Умови зберігання

зберігати в оригінальній упаковці, в сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей місці, при температурі 15 — 25 °С.

Адолікс
Адолікс капсули м'які желатинові, №30
від 292,32 грн
В наявності в 251 аптеці
Ціни в аптеках
Адолікс
Адолікс капсули м'які желатинові, №30
від 292,32 грн
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