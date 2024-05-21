Адолікс (Adolix) (321844) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Адолікс інструкція із застосування
Характеристика
компоненти, що входять до складу Адолікс мають наступні властивості:
олеїнова кислота це мононенасичена жирна кислота, яка відноситься до групи омега-9, покращує ліпідний обмін (зменшує всмоктування холестерину з їжі у кишечнику, зменшує ожиріння), регулює роботу імунної системи і володіє антиоксидантною та протизапальною активністю, бере участь в утворенні мієлину нервових клітин, приймає активну участь в синтезі полових гормонів та сперматозоїдів;
екстракт коріння кропиви багатий на біологічно-активні речовини (амінокислоти, макро- і мікроелементи та інші необхідні людині речовини), має протизапальну, загальнозміцнюючу, антиоксидантну, регенеруючу, антибактеріальну, ранозагоювальну, антиандрогенну дію (пригнічує фермент 5-альфа-редуктазу, який необхідний для перетворення тестостерону в дигідротестостерон, який безпосередньо пов’язаний з гіперплазією простати та андрогенною алопецією, тобто облисінням за чоловічим типом);
олія плодів карликової пальми є джерелом жирних кислот і фітостеролів, має протизапальну, протинабрякову, седативну, антисептичну, загальнозміцнюючу та антиандрогенну дію;
лікопін це рослинний пігмент з групи каротиноїдів, який є потужним антиоксидантом, зменшує вплив вільних радикалів, регулює нормальний розвиток клітин, зміцнює імунну систему та покращує якість сперми за рахунок збільшення актовних форм сперматозоїдів та нормалізації їх форми та будови;
вітамін Е належить до жиророзчинних вітамінів і потрібний для забезпечення нормальної структури і функціонування мембран (оболонок) клітин, має антиоксидантну та протизапальну дію, зменшує в’язкість крові, бере участь у регуляції м’язового тонусу і утворенні мієліну нервових клітин.
Враховуючи вищезазначені властивості компонентів, Адолікс може бути рекомендований як додатковий засіб для:
— покращення сечовипускання у чоловіків;
— для зменшення спазмів, набряку та запалення предміхрової залози;
— для підтримки функціонування предміхрової залози.
Рекомендації з вживання
дорослим чоловікам по 1 капсулі 2 рази на добу, внутрішньо, після їди, запиваючи питною водою. Тривалість застосування визначає лікар індивідуально.
Не перевищувати рекомендовану добову кількість.
Перед вживанням потребує консультації з лікарем!
Протипоказання
індивідуальна чутливість до компонентів, що входять до складу продукту, дитячий вік.
Умови зберігання
зберігати в оригінальній упаковці, в сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей місці, при температурі 15 — 25 °С.