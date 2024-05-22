може бути рекомендована в якості дієтичної добавки до основного раціону харчування для поліпшення пам’яті і концентрації уваги.

Вживати дорослим і дітям віком від 12 років по 1 капсулі 1 раз на добу після їди.

Результат проявляється при тривалому вживанні.

Перед вживанням потрібна консультація лікаря.

Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування, не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.

Не є лікарським засобом.