БІЛОМАГ ФОРТЕ МЕДІВІТ (BILOMAG FORTE MEDIVIT) (321797) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
БІЛОМАГ ФОРТЕ МЕДІВІТ інструкція із застосування
Характеристика
екстракт гінкго білоба покращує кровообіг у мозку, збільшуючи кількість кисню і метаболічних речовин, які доставляються до нервових клітин, оновлюючи їх і функціонування системи кровообігу в цілому. Таким чином поліпшується концентрація уваги і здатність до запам’ятовування.
Гінкго білоба нейтралізує вільні радикали, завдяки чому запобігає старінню клітин головного мозку.
Лецитин є необхідною складовою кожної нервової клітини.
Магній покращує пам’ять, зменшує роздратованість і збудження, протидіє стресам.
Вітамін В6 покращує засвоєння магнію з травного тракту, підвищуючи вплив цього мінералу.
Рекомендації з вживання
може бути рекомендована в якості дієтичної добавки до основного раціону харчування для поліпшення пам’яті і концентрації уваги.
Вживати дорослим і дітям віком від 12 років по 1 капсулі 1 раз на добу після їди.
Результат проявляється при тривалому вживанні.
Перед вживанням потрібна консультація лікаря.
Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування, не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.
Не є лікарським засобом.
Протипоказання
діти до 12 років, чутливість до окремих компонентів продукту, вагітність і годування грудьми, а також при порушенні кровообігу.
Перед хірургічною операцією вживання продукту необхідно припинити за 36 год.
Умови зберігання
в недоступному для дітей місці за температури 15–25 °С.