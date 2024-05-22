Добраніч (Dobranich) (321789) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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Добраніч інструкція із застосування
Характеристика
до складу дієтичної добавки входять два основних компоненти, які зумовлюють її біологічні властивості.
Амінокислота L-5-гідрокситриптофан (5-НТР) утворюється в організмі людини при перетворенні незамінної амінокислоти L-триптофан у серотонін, який є одним із головних нейромедіаторів ЦНС. Серотонін впливає на емоційний стан людини, зокрема на відчуття емоційного благополуччя. Незбалансоване харчування (тривале вживання їжі з високим вмістом кофеїну, низьким вмістом білків, високим або низьким вмістом вуглеводів, дефіцит вітамінів групи В, магнію, кальцію), дефіцит сонячних променів (особливо в осінньо-зимовий період), хронічний стрес, емоційні й розумові перевантаження та інші фактори можуть викликати дефіцит серотоніну, який проявляється тривогою, дратівливістю, пригніченістю, підвищеною втомлюваністю, порушеннями харчової поведінки, безсонням. Добраніч (5-НТР + мелатонін) як додаткове джерело 5-НТР сприяє нормалізації рівня серотоніну і зменшенню проявів його дефіциту.
Мелатонін — біологічно активна речовина, яка синтезується в організмі й відповідає за регуляцію циркадних ритмів, зокрема циклу сон–бадьорість.
За рекомендацією лікаря як дієтична добавка, додаткове джерело біологічно активних компонентів: амінокислоти 5-НТР, мелатоніну при нервовому та розумовому перевантаженні, стресових і тривожних станах, сезонних емоційних порушеннях, незбалансованому харчуванню, з метою зменшення вираженості занепокоєння, поліпшення якості сну (сприяє скороченню часу засинання, подовженню тривалості сну), корекції порушень добових біоритмів, зокрема при зміні часових поясів.
Рекомендації з вживання
для поліпшення якості сну: по 1 капсулі за 30–45 хв до сну. Тривалість вживання визначає лікар індивідуально. Для корекції порушень добових біоритмів при зміні часових поясів вживають протягом декількох днів після прибуття в інший часовий пояс.
Капсули слід вживати не розжовуючи, запиваючи достатньою кількістю рідини. Добова кількість 5-НТР — 50 мг, мелатоніну — 3 мг. Не слід перевищувати рекомендовану дозу. Перед вживанням рекомендована консультація лікаря.
Протипоказання
не вживати при індивідуальній підвищеній чутливості до компонентів дієтичної добавки, в період вагітності та годування грудьми, а також дітям.
Не слід вживати при застосуванні карбідопи або засобів із серотонінергічною активністю.
Побічна дія
при виникненні небажаних явищ під час використання дієтичної добавки, особливо на початку вживання, слід проконсультуватися з лікарем.
Особливості застосування
не використовувати як замінник збалансованого харчування і здорового способу життя. Перед вживанням дієтичної добавки необхідно проконсультуватися з лікарем.
Добраніч (5-НТР + мелатонін) викликає сонливість. Слід утримуватися від керування транспортними засобами та виконання робіт, які потребують підвищеної уваги.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С в сухому, захищеному від світла місці.