до складу дієтичної добавки входять два основних компоненти, які зумовлюють її біологічні властивості.

Амінокислота L-5-гідрокситриптофан (5-НТР) утворюється в організмі людини при перетворенні незамінної амінокислоти L-триптофан у серотонін, який є одним із головних нейромедіаторів ЦНС. Серотонін впливає на емоційний стан людини, зокрема на відчуття емоційного благополуччя. Незбалансоване харчування (тривале вживання їжі з високим вмістом кофеїну, низьким вмістом білків, високим або низьким вмістом вуглеводів, дефіцит вітамінів групи В, магнію, кальцію), дефіцит сонячних променів (особливо в осінньо-зимовий період), хронічний стрес, емоційні й розумові перевантаження та інші фактори можуть викликати дефіцит серотоніну, який проявляється тривогою, дратівливістю, пригніченістю, підвищеною втомлюваністю, порушеннями харчової поведінки, безсонням. Добраніч (5-НТР + мелатонін) як додаткове джерело 5-НТР сприяє нормалізації рівня серотоніну і зменшенню проявів його дефіциту.

Мелатонін — біологічно активна речовина, яка синтезується в організмі й відповідає за регуляцію циркадних ритмів, зокрема циклу сон–бадьорість.

За рекомендацією лікаря як дієтична добавка, додаткове джерело біологічно активних компонентів: амінокислоти 5-НТР, мелатоніну при нервовому та розумовому перевантаженні, стресових і тривожних станах, сезонних емоційних порушеннях, незбалансованому харчуванню, з метою зменшення вираженості занепокоєння, поліпшення якості сну (сприяє скороченню часу засинання, подовженню тривалості сну), корекції порушень добових біоритмів, зокрема при зміні часових поясів.