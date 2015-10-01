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Гіноклін (Ginoclin) (321769) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гіноклін (Ginoclin)
Ціна в місті Київ
від 136,53 грн
Без рецепта
60 шт, 400 мг від 136,53 грн 60 шт, 500 мг від 287,58 грн
В наявності в 113 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
400 мг
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
12.3. Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів