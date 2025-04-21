Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
399,66
Економія при броні: -23,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
365,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
365,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
365,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
365,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
405,37
Економія при броні: -17,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
328,87
Економія при броні: -48,73 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
394,80
Економія при броні: -58,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
394,80
Економія при броні: -58,50 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
365,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
399,52
Економія при броні: -24,01 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
399,06
Економія при броні: -23,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
394,80
Економія при броні: -58,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
403,37
Економія при броні: -27,86 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
365,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
392,91
Економія при броні: -22,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
390,93
Економія при броні: -20,79 грн