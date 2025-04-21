Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
365,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
365,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
365,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
397,77
Економія при броні: -21,66 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
365,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
388,72
Економія при броні: -13,21 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
395,89
Економія при броні: -20,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
365,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
365,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
403,52
Економія при броні: -27,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
365,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
365,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
399,89
Економія при броні: -23,78 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
365,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
365,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
348,00
Економія при броні: -40,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
365,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Гіноклін капсули 400 мг №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
365,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Гіноклін капсули 500 мг банка №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я