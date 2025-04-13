Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату

Колаген морський спорт (Collagen sea sport)

ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КОЛАГЕН МОРСЬКИЙ СПОРТ" порошок 5000 мг №14
Ціни в Київ
від 270,20 грн
В 6 аптеках
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Характеристики
Виробник
Феліцата Україна
Форма випуску
Порошок
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
5000 мг
Кількість штук в упаковці
14 шт.
Дієтичні добавки