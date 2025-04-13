Київ
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Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату
Колаген морський спорт (Collagen sea sport)
Ціни в
Київ
від
270,20
грн
В 6 аптеках
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Характеристики
Виробник
Феліцата Україна
Форма випуску
Порошок
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
5000 мг
Кількість штук в упаковці
14 шт.
Дієтичні добавки
11.4. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату
Ціни в
Київ
від
270,20
грн
В 6 аптеках
Знайти в аптеках
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