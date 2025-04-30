Колаген морський спорт (Collagen sea sport)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Київ
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КОЛАГЕН МОРСЬКИЙ СПОРТ" порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
363,00
Економія при броні: -88,12 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
4.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КОЛАГЕН МОРСЬКИЙ СПОРТ" порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
398,00
Економія при броні: -101,24 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
5.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КОЛАГЕН МОРСЬКИЙ СПОРТ" порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
406,40
Економія при броні: -105,13 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КОЛАГЕН МОРСЬКИЙ СПОРТ" порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
308,00
Економія при броні: -43,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КОЛАГЕН МОРСЬКИЙ СПОРТ" порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
308,00
Економія при броні: -43,40 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
9.6 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КОЛАГЕН МОРСЬКИЙ СПОРТ" порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
363,00
Економія при броні: -88,12 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КОЛАГЕН МОРСЬКИЙ СПОРТ" порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
308,00
Економія при броні: -43,40 грн
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
14.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КОЛАГЕН МОРСЬКИЙ СПОРТ" порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
294,00
Економія при броні: -29,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КОЛАГЕН МОРСЬКИЙ СПОРТ" порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
308,00
Економія при броні: -11,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КОЛАГЕН МОРСЬКИЙ СПОРТ" порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
294,00
Економія при броні: -32,20 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
303.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КОЛАГЕН МОРСЬКИЙ СПОРТ" порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
348.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КОЛАГЕН МОРСЬКИЙ СПОРТ" порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
308,00
Економія при броні: -42,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
357.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КОЛАГЕН МОРСЬКИЙ СПОРТ" порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
308,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
391.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КОЛАГЕН МОРСЬКИЙ СПОРТ" порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
308,00
Економія при броні: -42,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
436.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КОЛАГЕН МОРСЬКИЙ СПОРТ" порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
322,00
Економія при броні: -57,40 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
441.6 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КОЛАГЕН МОРСЬКИЙ СПОРТ" порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
322,00
Економія при броні: -57,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
444.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КОЛАГЕН МОРСЬКИЙ СПОРТ" порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
308,00
Економія при броні: -43,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
444.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КОЛАГЕН МОРСЬКИЙ СПОРТ" порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
322,00
Економія при броні: -54,60 грн
Адмірал
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
446.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КОЛАГЕН МОРСЬКИЙ СПОРТ" порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
450.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КОЛАГЕН МОРСЬКИЙ СПОРТ" порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
308,00
Економія при броні: -43,40 грн