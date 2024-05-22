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Гемохілс (Hemohealth) (321671) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гемохілс (Hemohealth)
Ціна в місті Київ
від 324,31 грн
Без рецепта
30 шт від 324,31 грн 1 шт Немає в наявності
В наявності в 1 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
14.2. Дієтичні добавки, що сприяють детоксикації організму 16 Дієтичні добавки комплексної дії