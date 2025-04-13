Природна клітковина — це поєднання харчових волокон, які не перетравлюються ферментами шлунково-кишкового тракту людини, але успішно ферментують і беруть участь в живленні мікрофлори в товстому кишечнику. Комплексний вплив на систему травлення полягає в посиленні перистальтики (механічне подразнення стінок шлунка і кишечника при набуханні), покращенні жовчовиділення і секреції ферментів. Набухання волокон починається вже в шлунку: подразнюючи нервові закінчення шлунка, волокна створюють ілюзію ситості, зменшують апетит. Висівки підходять для програми по стабілізації ваги, як замінник хліба. Дія висівок обумовлена харчовими волокнами, які входять до їх складу. Харчові волокна пов’язують холестерин, тому висівки рекомендують для профілактики атеросклерозу. Висівки застосовуються з метою запобігання дисбактеріозу кишечника, оскільки харчові волокна (клітковина) є живильним середовищем для нормальної кишкової мікрофлори. Частинки висівок, завдяки вмісту в них харчових волокон, є універсальним сорбентом. Регулярне вживання висівок допоможе позбутися від запорів і запобігти їх появі в майбутньому. Висівки мають очищуючу властивість, знижують рівень цукру в крові, використовуються як профілактичний засіб для зниження ризику розвитку цукрового діабету 2 типу, покращують діяльність серцевого м’яза, зміцнюють імунітет.

Клітковина, шрот — сприятливо діє на весь організм і метаболічні процеси, які відбуваються в ньому.

Рекомендован і в профілактиці і проведенні корекції при порушеннях ліпідного обміну, гіперхолестеринемії, які є провідними коригуючими факторами атеросклерозу, ішемічної хвороби серця.

Відомо, що клітковина здатна виводити з організму людини накопичені шлаки і токсини, іони важких металів і радіоактивні елементи, що важливо для профілактики раку різних відділів кишечника. В результаті комплексного очищення організму, клітини звільняються від токсичного навантаження і направляють свої ресурси на самовідновлення. Адже саме зашлакованість організму і є причиною підвищеної стомлюваності, порушень сну, зниження пам’яті і зниження розумової діяльності.