Клітковина зерен вівса (Fiber oats)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
35,31
Економія при броні: -1,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
39,35
Економія при броні: -1,52 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
39,76
Економія при броні: -1,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
36,47
Економія при броні: -2,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
36,22
Економія при броні: -3,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
36,37
Економія при броні: -3,56 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
4.7 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
36,10
Економія при броні: -2,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153-А
4.7 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
35,84
Економія при броні: -3,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
36,37
Економія при броні: -3,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
30,02
Економія при броні: -1,68 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
5.2 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, просп. Науки, 64
5.3 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
35,58
Економія при броні: -1,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
35,48
Економія при броні: -1,64 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 1-А
6.2 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
35,89
Економія при броні: -2,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
36,03
Економія при броні: -2,21 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. Золочівська, 12
6.6 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
41,07
Економія при броні: -2,23 грн
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
6.7 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, перех. Південнопроектна / Аерокосмічний, 32/304
6.9 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
35,77
Економія при броні: -1,93 грн