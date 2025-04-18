Клітковина зерен вівса (Fiber oats)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 107 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
41,42
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
35,62
Економія при броні: -1,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
37,83
Економія при броні: -1,17 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
35,51
Економія при броні: -1,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
2.3 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
2.5 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
43,89
Економія при броні: -2,07 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
44,27
Економія при броні: -2,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
40,07
Економія при броні: -1,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
3.0 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
36,11
Економія при броні: -2,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
35,27
Економія при броні: -1,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
3.4 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
35,19
Економія при броні: -1,35 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
3.8 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
3.9 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
4.0 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
4.1 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
КЛІТКОВИНА ЗЕРЕН ВІВСА ДИЄТИЧНА ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
40,73
Економія при броні: -1,91 грн