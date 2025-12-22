основні речовини дієтичної добавки Мемокор сприяють:

– покращенню мозкового кровообігу, збільшенню утилізування кисню та засвоювання глюкози клітинами головного мозку, особливо при судинній недостатності та ішемії мозку;

– покращенню пам’яті, здатності до навчання, концентрації уваги, підвищенню розумової та фізичної працездатності, уповільненню втрати пам’яті з віком, нормалізації порушення сну;

– підвищенню кровопостачання серцевого м’яза, його скорочувальній та насосної функції, нормалізації АТ та ЧСС, покращенню кровообігу у кінцівках, запобіганню тромбозів судин, діабетичних ускладнень та вегетосудинних проявів;

– підвищенню життєздатності мозку, серця та судин в умовах гіпоксії, інтоксикації, стресу, перевантажень.

Мемокор вживають за рекомендацією лікаря як дієтичну добавку до раціону харчування — додаткове джерело біологічно активних речовин рослинного походження (флавоноїдів, ізофлавонів, холіну, каротиноїдів, дубильних речовин, терпенових сполук, пектинів, глікозидів, органічних та жирних кислот, вітамінів, фітостеринів, вуглеводів, жирних і ефірних олій) у поєднанні з циклічним похідним γ-аміномасляної кислоти — пірацетамом з метою поліпшення функціональної активності головного мозку та нормалізації діяльності серцево-судинної системи.