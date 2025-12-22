Мемокор (Memokor)
Мемокор інструкція із застосування
Склад
1 капсула містить екстракти (глоду/Сгаtаеgіs охуасаntha/екстракт сухий — 150 мг; гінкго білоба /Gіnkgо biloba/листя екстракт сухий — 40 мг; кореня пуерарії/Pueraria lobata/екстракт сухий — 20 мг) — 210 мг і пірацетам — 190 мг.
Характеристика
основні речовини дієтичної добавки Мемокор сприяють:
– покращенню мозкового кровообігу, збільшенню утилізування кисню та засвоювання глюкози клітинами головного мозку, особливо при судинній недостатності та ішемії мозку;
– покращенню пам’яті, здатності до навчання, концентрації уваги, підвищенню розумової та фізичної працездатності, уповільненню втрати пам’яті з віком, нормалізації порушення сну;
– підвищенню кровопостачання серцевого м’яза, його скорочувальній та насосної функції, нормалізації АТ та ЧСС, покращенню кровообігу у кінцівках, запобіганню тромбозів судин, діабетичних ускладнень та вегетосудинних проявів;
– підвищенню життєздатності мозку, серця та судин в умовах гіпоксії, інтоксикації, стресу, перевантажень.
Мемокор вживають за рекомендацією лікаря як дієтичну добавку до раціону харчування — додаткове джерело біологічно активних речовин рослинного походження (флавоноїдів, ізофлавонів, холіну, каротиноїдів, дубильних речовин, терпенових сполук, пектинів, глікозидів, органічних та жирних кислот, вітамінів, фітостеринів, вуглеводів, жирних і ефірних олій) у поєднанні з циклічним похідним γ-аміномасляної кислоти — пірацетамом з метою поліпшення функціональної активності головного мозку та нормалізації діяльності серцево-судинної системи.
Рекомендації з вживання
вживати дорослим за 10–15 хв перед прийомом їжі по 1 капсулі 2–3 рази на добу. Тривалість застосування — 1 міс. За необхідності курс можна повторити. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
Не є лікарським засобом.
Протипоказання
індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів, період вагітності та годування грудьми.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі 4–25 °С в недоступному для дітей місці.