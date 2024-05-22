вживати дорослим по 1 капсулі 2 рази на добу або по 2 капсули 1 раз на добу. При порушеннях сну вживати 1 капсулу за 30 хв до сну або 2 капсули протягом вечора: 1 капсулу за 2–3 год до сну і 1 капсулу за 30 хв до сну. Капсули необхідно приймати не розжовуючи, запиваючи достатньою кількістю рідини. Не слід запивати молоком або іншими напоями, що містять білок. Тривалість вживання визначає лікар індивідуально. Перед вживанням рекомендована консультація лікаря.

При вживанні добавки дієтичної Валесан не слід перевищувати рекомендовану добову дозу. Необхідно уникати супутнього вживання алкоголю, утримуватися від керування транспортними засобами та виконання роботи, що потребує підвищеної уваги.

Не є лікарським засобом.