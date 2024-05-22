Валесан (Valesan) (321385) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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Валесан інструкція із застосування
Характеристика
Валесан вживають за рекомендацією лікаря як дієтичну добавку до раціону харчування — додаткове джерело природних біологічно активних компонентів: ефірної олії кореня валеріани, яка містить монотерпени (складний ефір борнілізовалеріанат), сесквітерпени (валеренова кислота, валеренал, валеранон), органічні кислоти (валеріанова та ізовалеріанова); амінокислоти L-5-гідрокситриптофану та інших сполук з метою нормалізації сну і функціонального стану ЦНС при стресі, нервових і розумових перевантаженнях, сезонних емоційних розладах, у передменструальний період, при клімактеричних проявах.
Рекомендації з вживання
вживати дорослим по 1 капсулі 2 рази на добу або по 2 капсули 1 раз на добу. При порушеннях сну вживати 1 капсулу за 30 хв до сну або 2 капсули протягом вечора: 1 капсулу за 2–3 год до сну і 1 капсулу за 30 хв до сну. Капсули необхідно приймати не розжовуючи, запиваючи достатньою кількістю рідини. Не слід запивати молоком або іншими напоями, що містять білок. Тривалість вживання визначає лікар індивідуально. Перед вживанням рекомендована консультація лікаря.
При вживанні добавки дієтичної Валесан не слід перевищувати рекомендовану добову дозу. Необхідно уникати супутнього вживання алкоголю, утримуватися від керування транспортними засобами та виконання роботи, що потребує підвищеної уваги.
Не є лікарським засобом.
Протипоказання
підвищена чутливість до будь-якого з компонентів, період вагітності та годування грудьми, печінкова та ниркова недостатність.
Умови зберігання
за температури 4–25 °С у сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці.