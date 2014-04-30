Гепаргін є джерелом амінокислот аргініну та бетаїну, що проявляють протиастенічну, загальнозміцнюючу, гепатопротекторну та детоксикуючу дію на організм.

Аргінін – напівнезамінна амінокислота, що бере участь у біосинтезі білка і в метаболізмі сечовини. Порушення білкового обміну, що виникає під час дії несприятливих факторів (отруєння, вірусні інфекції , хронічні хвороби та ін.) призводить до загальної інтоксикації організму. Такими токсинами є різні азотисті сполуки та аміак, які утворюються в процесі амінокислотного обміну, що циркулюють в крові і створюють постійне джерело інтоксикації в організмі. Насамперед від цього страждає ЦНС, як найбільш чутлива система організму та розвивається астенічний синдром. Аргінін відіграє важливу роль в мікроциркуляції в тканинах ЦНС, що посилює метаболізм в нейронах, покращує когнітивні функції (пам’ять, увагу, запам’ятовування). Аргінін – є субстратом для синтезу сечовини в печінці. Аргінін сприяє підтриманню оптимального азотистого балансу в організмі, сприяє виведенню кінцевого азоту, знижує утворення шкідливих для клітин печінки вільних радикалів, чим посилює детоксикаційну функцію печінки (антитоксична дія) та має виражену протиастенічну дію. Аргінін є попередником (донором) для синтезу монооксиду азоту (NO) — сигнальної молекули, що бере участь у регуляції ряду фізіологічних процесів, таких як розширення кровоносних судин, передача нервових імпульсів та імунна відповідь. Аргінін проявляє гепатопротекторну дію, що проявляється в покращенні мікроциркуляції в печінці, насиченні її киснем, нормалізації гепатопортальної гемодинаміки та внутрішньоклітинного обміну в гепатоцитах, стимуляції їх активності, зменшенні гіпоксії і запалення, з подальшою регенерацією гепатоцитів.

Бетаїн -ліпотропна речовина, яка бере безпосередню участь у біосинтезі фосфоліпідів (фосфатидилхоліну), транспорті тригліцеридів, окисненні та утилізації жирів. Запобігає виникненню та зменшує жирову дистрофію печінки. Бетаїн – це осмопротектор для клітини, підтримує водний баланс всередині клітин. При клітинному стресі (астенія, вірусні інфекції, інтоксикації) клітина втрачає воду та зменшується в об’ємі, знижується обмін речовин. В організмі включається робота іонних натрієво-калієвих насосів, які підвищують рівень вмісту електроліту (в основному калію) в клітині та потребують великої кількості енергії. Бетаїн швидко поглинається клітиною, підтримуючи водний баланс, не порушує ферментативну активність клітини, нормалізує рівень калію, зменшує потребу в енергії для підтримки життєдіяльності. Таким чином Бетаїн проявляє мембраностабілізуючу, гепатопротекторну та метаболічну дію.

Іони цитрату, що містяться в Гепаргіні®, сприяють процесу травлення при підвищеній кислотності шлункового соку, cприяють зменшенню ацидозу та диспептичних проявів (нудота, відчуття тяжкості в шлунку, метеоризм), які часто спостерігаються при захворюваннях печінки.