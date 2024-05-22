Дієтичні добавкиДієтичні добавки комплексної діїВода для запивання ліків (Water for drinking medicine) Вода для запивання ліків (Water for drinking medicine) (321206) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 14,20 грн Без рецепта 1 шт від 14,20 грн 1 шт від 24,00 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +2 В наявності в 1043 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Юрія-Фарм Об'єм 190 мл Дієтичні добавки 16 Дієтичні добавки комплексної дії