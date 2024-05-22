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Вода для запивання ліків (Water for drinking medicine) (321206) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вода для запивання ліків (Water for drinking medicine)
Ціна в місті Київ
від 14,20 грн
Без рецепта
1 шт від 14,20 грн 1 шт від 24,00 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 1043 аптеках
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Виробник
Об'єм
190 мл
Дієтичні добавки
16 Дієтичні добавки комплексної дії