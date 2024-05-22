Діурол — оптимальне поєднання двох натуральних компонентів для захисту та підтримки здоров’я — подвійна сила у вирішенні проблем сечовидільної системи.

Діурол створений на основі запатентованого екстракту цільних ягід журавлини PACran та екстракту гібіскусу Ellirose. Комбінація стандартизованих екстрактів цільних ягід журавлини PACran та екстракту гібіскусу Ellirose, що входять до складу Діуролу, має виражений синергічний ефект для запобігання інфекціям сечовивідних шляхів, маючи у складі високу концентрацію бактеріостатичних та бактерицидних речовин.

Запатентована світова технологія виробництва PACran дозволяє виділити екстракт з усіх фракцій ягід журавлини — шкірки, насіння, м’якоті та соку. Екстракт цільних ягід журавлини PACran, що входить до складу Діуролу, стандартизований за вмістом PACs — проантиціанідинів типу A. Тому екстракт, здобутий за технологією PACran, має відмінні від інших екстрактів журавлини властивості в забезпеченні потужного антиадгезивного ефекту проти бактерій Escherichia coli, основного збудника інфекцій сечовидільної системи. Екстракт журавлини PACran, що входить до складу Діуролу, сприяє зниженню проникнення в слизову оболонку сечовивідних шляхів Escherichia coli.

Екстракт гібіскусу Ellirose містить поліфенол та флавоноїди, що мають виражений антимікробний ефект, особливо на Candida albicans. Саме тому Діурол сприяє полегшенню симптомів інфекційних захворювань сечовивідних шляхів уже наприкінці першої доби вживання, а також значно скорочує строки одужання та посилює ефект антибактеріальної терапії.

Тому Діурол значно покращує симптоми перебігу інфекційних захворювань сечовивідних шляхів вже через 10 днів, а також знижує частоту їх повторних загострень.