Діурол (Diurol) (321191) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Діурол інструкція із застосування
Характеристика
Діурол — оптимальне поєднання двох натуральних компонентів для захисту та підтримки здоров’я — подвійна сила у вирішенні проблем сечовидільної системи.
Діурол створений на основі запатентованого екстракту цільних ягід журавлини PACran та екстракту гібіскусу Ellirose. Комбінація стандартизованих екстрактів цільних ягід журавлини PACran та екстракту гібіскусу Ellirose, що входять до складу Діуролу, має виражений синергічний ефект для запобігання інфекціям сечовивідних шляхів, маючи у складі високу концентрацію бактеріостатичних та бактерицидних речовин.
Запатентована світова технологія виробництва PACran дозволяє виділити екстракт з усіх фракцій ягід журавлини — шкірки, насіння, м’якоті та соку. Екстракт цільних ягід журавлини PACran, що входить до складу Діуролу, стандартизований за вмістом PACs — проантиціанідинів типу A. Тому екстракт, здобутий за технологією PACran, має відмінні від інших екстрактів журавлини властивості в забезпеченні потужного антиадгезивного ефекту проти бактерій Escherichia coli, основного збудника інфекцій сечовидільної системи. Екстракт журавлини PACran, що входить до складу Діуролу, сприяє зниженню проникнення в слизову оболонку сечовивідних шляхів Escherichia coli.
Екстракт гібіскусу Ellirose містить поліфенол та флавоноїди, що мають виражений антимікробний ефект, особливо на Candida albicans. Саме тому Діурол сприяє полегшенню симптомів інфекційних захворювань сечовивідних шляхів уже наприкінці першої доби вживання, а також значно скорочує строки одужання та посилює ефект антибактеріальної терапії.
Тому Діурол значно покращує симптоми перебігу інфекційних захворювань сечовивідних шляхів вже через 10 днів, а також знижує частоту їх повторних загострень.
Рекомендації з вживання
за рекомендацією лікаря як дієтична добавка до раціону харчування — додаткове джерело органічних кислот (урсолова, бензойна, лимонна, яблучна, протокатехова, гібіскова, винна, аскорбінова, щавлева), проантоціанідинів, поліфенолів, вітамінів (А, В1, В2, В5, В6, С, РР), що сприяють підвищенню захисних сил організму при несприятливих гігієнічних умовах, сезонних змінах, стресових ситуаціях; з метою запобігання проникненню бактерій у слизові оболонки сечовивідних шляхів та профілактики розвитку бактеріальних інфекцій і рецидивів хронічних неспецифічних інфекцій сечовивідних шляхів (циститів, пієлонефритів, гломерулонефритів); для профілактики утворення сечових конкрементів при підвищенні рН сечі, в тому числі після їх вилучення.
Вживати дорослим незалежно від прийому їжі по 1 капсулі 2 рази на добу. Тривалість застосування встановлюється індивідуально. За необхідності курс можна повторити. У разі потреби доцільне комбінування з антимікробними засобами. Перед застосуванням рекомендовано проконсультуватися з лікарем.
Не перевищувати зазначену рекомендовану дозу для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Протипоказання
індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів, вагітність (до 12 тиж включно).
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі 4–25 °С в сухому, недоступному для дітей місці.