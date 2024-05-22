дітям віком старше 13 років і дорослим, зокрема в період вагітності та годування грудьми, по 1 пакетику 1 раз на добу протягом 2 тиж. Після перерви упродовж 2–3 тиж можна повторити курс.

Спосіб вживання: покласти мікрогранули на язик, дозволити їм повільно розчинитися і проковтнути їх. Пакетик рекомендується розкривати у напрямку, вказаному стрілкою.

Перед використанням рекомендована консультація лікаря.