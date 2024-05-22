Біолектра Магнезіум Дірект (Biolectra Magnesium Direct) (321047) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Біолектра Магнезіум Дірект інструкція із застосування
Характеристика
дієтична добавка Біолектра Магнезіум Дірект може бути рекомендована як додаткове джерело магнію. Біолектра Магнезіум Дірект сприяє нормалізації функції серцево–судинної системи і запобіганню судом. Містить фенілаланін.
Рекомендації з вживання
дітям віком старше 13 років і дорослим, зокрема в період вагітності та годування грудьми, по 1 пакетику 1 раз на добу протягом 2 тиж. Після перерви упродовж 2–3 тиж можна повторити курс.
Спосіб вживання: покласти мікрогранули на язик, дозволити їм повільно розчинитися і проковтнути їх. Пакетик рекомендується розкривати у напрямку, вказаному стрілкою.
Перед використанням рекомендована консультація лікаря.
Протипоказання
діти віком до 13 років, хворі на фенілкетонурію, підвищена чутливість до компонентів продукту.
Особливості застосування
не перевищувати рекомендовану дозу. У період вагітності за місяць до пологів слід припинити вживання дієтичної добавки.
Передозування
при передозуванні можливий проносний ефект.
Умови зберігання
в сухому місці при кімнатній температурі.