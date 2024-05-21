Арфа (Arfa) (321014) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Арфа інструкція із застосування
Характеристика
може бути рекомендована лікарем для використання в раціонах дієтичного харчування особам, які контролюють рівень цукру крові як додаткове джерело біологічно активних речовин — інгібіторів альфа-амілази та альфа-глюкозідази, фенольних кислот, таурину з метою підтримки нормального вуглеводного обміну. Знижує розщеплення і засвоєння вуглеводів, що потрапили з їжею.
Рекомендовано застосування до раціону харчування з достатнім вмістом білків, ненасичених жирних кислот, клітковини. Бажано вживати переважно страви із свіжих овочів, свіжі фрукти, натуральні соки, кисломолочні продукти, обмежувати тваринні жири, цукор (до 30 г/добу), солодощі та алкоголь.
У разі не дотримання рекомендацій відносно раціону харчування зазначений ефект знижений.
Рекомендації з вживання
дорослим і дітям з 12 років по 2 капсули три рази на день після основного прийому їжі.
Термін споживання — 20-30 днів, потім через 10-15 днів рекомендовано повторити вживання дієтичної добавки. Подальший термін вживання узгоджувати з лікарем.
Виробником рекомендовано вживати Арфа 3-4 рази на рік.
Особливості застосування
індивідуальна чутливість до компонентів, дитячий вік до 12 років, вагітним та жінкам, які годують груддю, людям із значно зниженим імунітетом тільки за призначенням лікаря. Пацієнти, які страждають на діабет, можуть потребувати регулювання цукрознижуючих ліків для того, щоб уникнути гіпоглікемічних приступів.
Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.