Журавлина натуральна з вітаміном C (Cranberry natural with vitamin C)
Характеристики
Виробник
Солгар Вітамін енд Херб
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Журавлина натуральна з вітаміном C інструкція із застосування
Склад
- порошок журавлини звичайної (ягоди) — 400 мг
- витамин С — 60 мг
Показання
Яскраво-червона ягода журавлини здавна цінувалася за свої унікальні якості. Однак, і в наші дні цікавість до журавлини набирає обертів завдяки натуральним компонентам, що входять до її складу — це вітаміни і мікроелементи, а також біофлавоноїди — група природних рослинних речовин, які, потрапляючи в організм людини, позитивно впливають на внутрішньоклітинні і внутрішньотканинні процеси. Головним чином, журавлина використовується при інфекціях сечостатевих шляхів завдяки вмісту гіпурової кислоти і Д-манози, які перешкоджають закріпленню шкідливих бактерій до стінок сечових шляхів.
Натуральна журавлина з вітаміном С необхідна жінкам для:
- профілактики циститу;
- усунення симптомів циститу (зменшення болю в області сечового міхура і різей при сечовипусканні, нормалізації частоти сечовипускання);
- зниження кількості повторних загострень циститу.
Спосіб застосування та дози
Вживати дорослим по 1 капсулі на добу під час прийому їжі.