Яскраво-червона ягода журавлини здавна цінувалася за свої унікальні якості. Однак, і в наші дні цікавість до журавлини набирає обертів завдяки натуральним компонентам, що входять до її складу — це вітаміни і мікроелементи, а також біофлавоноїди — група природних рослинних речовин, які, потрапляючи в організм людини, позитивно впливають на внутрішньоклітинні і внутрішньотканинні процеси. Головним чином, журавлина використовується при інфекціях сечостатевих шляхів завдяки вмісту гіпурової кислоти і Д-манози, які перешкоджають закріпленню шкідливих бактерій до стінок сечових шляхів.

Натуральна журавлина з вітаміном С необхідна жінкам для: