Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин

Журавлина натуральна з вітаміном C (Cranberry natural with vitamin C)

НАТУРАЛЬНА ЖУРАВЛИНА З ВІТАМІНОМ С капсули №60
Ціни в Київ
від 516,10 грн
В 377 аптеках
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Характеристики
Виробник
Солгар Вітамін енд Херб
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки

Журавлина натуральна з вітаміном C інструкція із застосування

Склад

  • порошок журавлини звичайної (ягоди) — 400 мг
  • витамин С — 60 мг

Показання

Яскраво-червона ягода журавлини здавна цінувалася за свої унікальні якості. Однак, і в наші дні цікавість до журавлини набирає обертів завдяки натуральним компонентам, що входять до її складу — це вітаміни і мікроелементи, а також біофлавоноїди — група природних рослинних речовин, які, потрапляючи в організм людини, позитивно впливають на внутрішньоклітинні і внутрішньотканинні процеси. Головним чином, журавлина використовується при інфекціях сечостатевих шляхів завдяки вмісту гіпурової кислоти і Д-манози, які перешкоджають закріпленню шкідливих бактерій до стінок сечових шляхів.

Натуральна журавлина з вітаміном С необхідна жінкам для:

  • профілактики циститу;
  • усунення симптомів циститу (зменшення болю в області сечового міхура і різей при сечовипусканні, нормалізації частоти сечовипускання);
  • зниження кількості повторних загострень циститу.

Спосіб застосування та дози

Вживати дорослим по 1 капсулі на добу під час прийому їжі.