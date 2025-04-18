Журавлина натуральна з вітаміном C (Cranberry natural with vitamin C)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 378 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
НАТУРАЛЬНА ЖУРАВЛИНА З ВІТАМІНОМ С капсули №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
НАТУРАЛЬНА ЖУРАВЛИНА З ВІТАМІНОМ С капсули №60
Солгар Вітамін енд Херб
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
НАТУРАЛЬНА ЖУРАВЛИНА З ВІТАМІНОМ С капсули №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
НАТУРАЛЬНА ЖУРАВЛИНА З ВІТАМІНОМ С капсули №60
Солгар Вітамін енд Херб
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
НАТУРАЛЬНА ЖУРАВЛИНА З ВІТАМІНОМ С капсули №60
Солгар Вітамін енд Херб
657,00
Економія при броні: -92,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
НАТУРАЛЬНА ЖУРАВЛИНА З ВІТАМІНОМ С капсули №60
Солгар Вітамін енд Херб
631,48
Економія при броні: -38,56 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 56 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
НАТУРАЛЬНА ЖУРАВЛИНА З ВІТАМІНОМ С капсули №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
НАТУРАЛЬНА ЖУРАВЛИНА З ВІТАМІНОМ С капсули №60
Солгар Вітамін енд Херб
652,88
Економія при броні: -35,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
НАТУРАЛЬНА ЖУРАВЛИНА З ВІТАМІНОМ С капсули №60
Солгар Вітамін енд Херб
632,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
НАТУРАЛЬНА ЖУРАВЛИНА З ВІТАМІНОМ С капсули №60
Солгар Вітамін енд Херб
646,41
Економія при броні: -29,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
НАТУРАЛЬНА ЖУРАВЛИНА З ВІТАМІНОМ С капсули №60
Солгар Вітамін енд Херб
632,10 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
НАТУРАЛЬНА ЖУРАВЛИНА З ВІТАМІНОМ С капсули №60
Солгар Вітамін енд Херб
670,70
Економія при броні: -20,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
НАТУРАЛЬНА ЖУРАВЛИНА З ВІТАМІНОМ С капсули №60
Солгар Вітамін енд Херб
632,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
НАТУРАЛЬНА ЖУРАВЛИНА З ВІТАМІНОМ С капсули №60
Солгар Вітамін енд Херб
620,06
Економія при броні: -23,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
НАТУРАЛЬНА ЖУРАВЛИНА З ВІТАМІНОМ С капсули №60
Солгар Вітамін енд Херб
632,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
НАТУРАЛЬНА ЖУРАВЛИНА З ВІТАМІНОМ С капсули №60
Солгар Вітамін енд Херб
632,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
НАТУРАЛЬНА ЖУРАВЛИНА З ВІТАМІНОМ С капсули №60
Солгар Вітамін енд Херб
632,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
НАТУРАЛЬНА ЖУРАВЛИНА З ВІТАМІНОМ С капсули №60
Солгар Вітамін енд Херб
632,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
НАТУРАЛЬНА ЖУРАВЛИНА З ВІТАМІНОМ С капсули №60
Солгар Вітамін енд Херб
575,01
Економія при броні: -24,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
НАТУРАЛЬНА ЖУРАВЛИНА З ВІТАМІНОМ С капсули №60
Солгар Вітамін енд Херб
632,10 грн