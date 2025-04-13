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Дієтичні добавки для поліпшення стану шкіри, нігтів, волосся
Шкіра, нігті, волосся (Skin, nails, hair)
2 препарати
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ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ
Таблетки флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
від
776,58
грн
в 724 аптеках
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ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ
Таблетки флакон №120
Солгар Вітамін енд Херб
від
1341,90
грн
в 390 аптеках
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Кількість штук в упаковці
60
120
Ціни в
Київ
від
776,58
грн
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Характеристики
Виробник
Солгар Вітамін енд Херб
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
15.3. Дієтичні добавки для поліпшення стану шкіри, нігтів, волосся
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