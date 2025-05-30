Київ
Шкіра, нігті, волосся (Skin, nails, hair)

Шкіра, нігті, волосся (Skin, nails, hair)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 230 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ таблетки флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
898,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ таблетки флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1006,59
Економія при броні: -51,64 грн
954,95 грн
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ таблетки флакон №120
Солгар Вітамін енд Херб
1590,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ таблетки флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
853,52 грн
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ таблетки флакон №120
Солгар Вітамін енд Херб
1484,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ таблетки флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
995,85
Економія при броні: -54,58 грн
941,27 грн
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ таблетки флакон №120
Солгар Вітамін енд Херб
1711,58
Економія при броні: -341,71 грн
1369,87 грн
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ таблетки флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
852,26 грн
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ таблетки флакон №120
Солгар Вітамін енд Херб
1474,04 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
1.1 км
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ таблетки флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
930,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ таблетки флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
854,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ таблетки флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
929,40
Економія при броні: -28,70 грн
900,70 грн
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ таблетки флакон №120
Солгар Вітамін енд Херб
1590,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ таблетки флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
855,55 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ таблетки флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
856,80 грн
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ таблетки флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
869,50 грн
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ таблетки флакон №120
Солгар Вітамін енд Херб
1392,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ таблетки флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
975,52
Економія при броні: -34,25 грн
941,27 грн
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ таблетки флакон №120
Солгар Вітамін енд Херб
1590,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ таблетки флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
851,68 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ таблетки флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
858,04 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ таблетки флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
855,35 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ таблетки флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1041,55
Економія при броні: -67,54 грн
974,01 грн
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ таблетки флакон №120
Солгар Вітамін енд Херб
1799,12
Економія при броні: -430,48 грн
1368,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ таблетки флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
979,40 грн
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ таблетки флакон №120
Солгар Вітамін енд Херб
1590,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ таблетки флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
852,07 грн
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ таблетки флакон №120
Солгар Вітамін енд Херб
1485,59 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ таблетки флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
853,01 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ таблетки флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
857,41 грн
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ таблетки флакон №120
Солгар Вітамін енд Херб
1477,63 грн
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