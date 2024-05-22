вітаміни та мінеральні речовини, що входять до складу дієтичної добавки Емфетал, повністю поповнюють їх дефіцит у разі підвищення фізіологічних потреб у період вагітності та годування грудьми, надмірних фізичних та розумових навантажень.

Кальцій (у формі кальцію карбонату) необхідний для формування кісткової речовини, згортання крові, здійснення процесів передачі нервових імпульсів, скорочення скелетних та гладких м’язів, нормальної діяльності міокарда.

Вітамін С (у формі натрію аскорбату) має виражені відновлювальні та антиоксидантні властивості. Бере участь в окисно-відновних процесах, у регуляції вуглеводного обміну, безпосередньо бере участь у метаболізмі тироксину, біосинтезі стероїдних гормонів та інсуліну. Вітамін С необхідний для нормального функціонування системи згортання крові, біосинтезу колагену, регенерації сполучної та кісткової тканини. Знижує проникність капілярів. Сприяє абсорбції заліза у кишечнику та бере участь у формуванні гемоглобіну. Підвищує неспецифічну резистентність організму та має антиоксидантні властивості, сприяє підвищенню опірності організму до інфекційних захворювань. Вітамін С у комплексі з вітаміном Е — антиоксиданти, які захищають жирові структури мембран клітин від перекисного окиснення.

Магній (у формі магнію оксиду) бере участь у кісткоутворенні, передачі нервового збудження та нормалізації збудливості нервової системи. Має антиспастичні та судинорозширювальні властивості, стимулює перистальтику кишечнику та жовчовиділення, сприяє виведенню ХС із кишечнику, активує ферменти вуглеводного обміну тощо.

Вітамін РР (нікотинамід) бере участь у процесах тканинного дихання, жирового та вуглеводного обмінів.

Залізо (у формі заліза фумарату) бере участь в еритропоезі, у складі гемоглобіну здійснює транспорт кисню до тканин. Залізо входить до складу ферментів (пероксидази, цитохрому, цитохромоксидази тощо), що забезпечують процеси дихання клітин; входить до складу протоплазми і клітинних ядер.

Вітамін Е (у формі DL-α-токоферолу ацетату) має антиоксидантні властивості, захищає внутрішньоклітинні ліпіди від пероксидації; підтримує стабільність еритроцитів, запобігає гемолізу; чинить позитивний вплив на функцію статевих та інших ендокринних залоз, діяльність м’язів, вітамінів A, D, бере участь в обміні білків та вуглеводів.

Цинк (у формі цинку оксиду) є складовою більше ніж 80 ферментів організму людини. Необхідний для утворення еритроцитів та інших формених елементів крові. Бере участь у фотохімічних реакціях процесу зору та діяльності залоз внутрішньої секреції.

Вітамін В 5 (у формі кальцію D-пантотенату) бере участь в обміні вуглеводів і жирів, у реакціях ацетилювання, каталізує синтез білків. Регулює функції нервової системи, щитовидної залози, надниркової залози. Сприяє розвитку, регенерації епітелію та ендотелію.

Вітамін В 6 (у формі піридоксину гідрохлориду) як кофермент бере участь у білковому обміні та синтезі нейромедіаторів. Під час вагітності особливо необхідний жінкам, які в минулому приймали оральні контрацептиви, що могло призвести до вичерпування депо піридоксину в організмі.

Вітамін В 1 (у формі тіаміну гідрохлориду) як кофермент бере участь у вуглеводному обміні, функціонуванні нервової системи.

Марганець (у формі марганцю сульфату): головна біологічна дія — зв’язок із процесами осифікації і станом кісткової тканини через активацію кісткової фосфатази. Доведений стимулювальний вплив марганцю на процеси кровотворення у комплексі із залізом, міддю, кобальтом; бере участь в обміні жирів (ліпотропна дія), вітамінів (B 1 , С), доведений його зв’язок із процесами статевого розвитку та розмноження.

Вітамін В 2 (рибофлавін) — важливий каталізатор процесів клітинного дихання та зорового сприйняття. У період вагітності обмежує дію тератогенних факторів.

Мідь (у формі міді сульфату) — другий після заліза кровотворний біомікроелемент, який бере активну участь у синтезі гемоглобіну та утворенні інших залізопорфіринів, у процесах перетворення заліза, що надходить з їжею, в органічнозв’язаній формі стимулює дозрівання ретикулоцитів та їх перетворення в еритроцити, сприяє перенесенню заліза у кістковий мозок, активує еритропоез. Доведений зв’язок міді з функцією підшлункової і щитоподібної залози.

Вітамін А (у формі ретинолу ацетату) необхідний для біосинтезу родопсину, зберігає цілісність епітеліальних клітин, сприяє росту організму (плода під час вагітності). Регулює обмінні процеси в шкірі, слизовій оболонці очей, дихальних, травних та сечовивідних шляхах; підвищує опірність організму до інфекцій. Впливає на функцію біологічних мембран та ендокринних залоз, тканинне дихання.

Вітамін В 9 (фолієва кислота) регулює обмін білків, нуклеїнових кислот, жирів у печінці. Дія на процеси кровотворення тісно пов’язана з кобаламінами (вітаміном В 12 ) і холіном. У період вагітності виконує деякою мірою захисну функцію щодо тератогенних чинників.

Йод (у формі калію йодиду) сприяє нормальному функціонуванню щитоподібної залози, входить до складу її гормонів (тироксину, трийодтироніну). Запобігає розвитку ендемічного зоба, кретинізму. При надходженні йодидів у клітини епітелію фолікула щитоподібної залози під впливом ферменту йодид-пероксидази відбувається окиснення йоду з утворенням елементарного йоду, який включається у молекулу тирозину. При цьому одна частина радикалів тирозину в тиреоглобуліні йодується. Йодовані радикали тирозину конденсуються у тиротрони, основними з яких виявляються тироксин (T 4 ) та трийодтиронін (T 3 ). Утворений комплекс тироніну та тиреоглобуліну виділяється як депонована форма гормону щитоподібної залози у колоїд фолікула та зберігається в такому стані протягом кількох днів або тижнів. При дефіциті йоду цей процес порушується. Калію йодид компенсує його дефіцит, сприяє відновленню порушеного синтезу тиреоїдних гормонів. Важливими властивостями калію йодиду є його здатність запобігати накопиченню радіоактивного йоду у щитоподібній залозі та забезпечувати її захист від дії радіації.

Вітамін Н (біотин) чинить регулювальний вплив на нервову систему, в тому числі нервово-трофічну функцію. Є дані про участь біотину в жировому обміні.

Молібден (у формі натрію молібдату) підсилює активність антиоксидантів, зокрема вітаміну С; є важливим чинником тканинного дихання та азотного обміну в організмі.

Селен (у формі натрію селеніту) необхідний для функціонування ферментів, що забезпечують йодування тиреоїдних гормонів (щитовидна залоза), та антиоксидантної системи організму (разом із вітаміном Е).

Хром (у формі хлориду хрому) разом з міддю, цинком та селеном як каталізатори запобігають утворенню вільних радикалів.

Вітамін D 3 (холекальциферол) регулює обмін кальцію та фосфору в організмі, а також процес становлення структури кісток; запобігає розвитку рахіту у немовлят. Бере участь у формуванні кісткового скелета, сприяє збереженню структури кісток, підвищує абсорбцію кальцію та солей фосфорної кислоти в кишечнику, внаслідок чого підвищується рівень паратиреоїдного гормону, а також регулює процес їх виведення, активує відкладення кальцію в кістках та протидіє резорбції, підвищує щільність кісткової тканини.

Вітамін В 12 (ціанокобаламін) бере участь у синтезі нуклеотидів; є важливим фактором нормального росту, кровотворення та розвитку епітеліальних клітин; необхідний для метаболізму фолієвої кислоти та синтезу мієліну.