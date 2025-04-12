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Дієтичні добавки, що знижують ризик розвитку запальних і виразкових процесів ШКТ
Обліпиха
2 препарати
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СИРОП "ОБЛІПИХА"
200 мл №1
Біолайт
від
57,43
грн
в 6 аптеках
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Фіточай "Ключі Здоров'я"
1,5 г фільтр-пакет "обліпиха" №20
Ключі Здоров'я
Немає в наявності
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Дозування
1.5 г
Пакування
200 мл
фільтр-пакет
Кількість штук в упаковці
1
20
Виробник
Биолайт
Лубнифарм
Ціни в
Київ
від
57,43
грн
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Характеристики
Виробник
Біолайт
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
200 мл
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин
8.6. Дієтичні добавки, що знижують ризик розвитку запальних і виразкових процесів ШКТ
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