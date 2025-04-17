Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
СИРОП "ОБЛІПИХА" 200 мл №1
Біолайт
75,80
Економія при броні: -18,37 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
5.0 км
СИРОП "ОБЛІПИХА" 200 мл №1
Біолайт
92,00
Економія при броні: -23,76 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
6.6 км
СИРОП "ОБЛІПИХА" 200 мл №1
Біолайт
81,80
Економія при броні: -19,85 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
7.7 км
СИРОП "ОБЛІПИХА" 200 мл №1
Біолайт
81,50
Економія при броні: -19,81 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
8.7 км
СИРОП "ОБЛІПИХА" 200 мл №1
Біолайт
87,40
Економія при броні: -21,19 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
9.9 км
СИРОП "ОБЛІПИХА" 200 мл №1
Біолайт
75,80
Економія при броні: -18,37 грн
В містах поряд
Селена-фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Щасливе, вул. Героїв Майдану, 11
20.6 км
СИРОП "ОБЛІПИХА" 200 мл №1
Біолайт
Селена-фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гора, вул. Центральна, 7
25.5 км
СИРОП "ОБЛІПИХА" 200 мл №1
Біолайт