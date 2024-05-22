Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхураАртишок форте (Artichoke forte)

Артишок форте (Artichoke forte) (320757) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Артишок форте (Artichoke forte)
Ціна в місті Київ
від 51,00 грн
Без рецепта
30 шт, 350 мг від 51,00 грн
В наявності в 8 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
350 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура