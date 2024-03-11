Активні речовини — “А”АРТИШОК ПОСІВНИЙ* (CYNARA SCOLYMUS*) АРТИШОК ПОСІВНИЙ* (CYNARA SCOLYMUS*) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 10 препаратів Плитка Список Артіхол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер у пачці, № 40 Київський вітамінний завод В 1073 аптеках від 160,57 грн Ціни в аптеках Хофітол Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 60 Майолі В 1048 аптеках від 246,60 грн Ціни в аптеках Артіхол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод В 1044 аптеках від 71,35 грн Ціни в аптеках Хофітол Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 180 Майолі В 687 аптеках від 546,48 грн Ціни в аптеках Артишока екстракт-Здоров'я Капсули, 300 мг, блістер, № 30 Здоров'я ФК В 436 аптеках від 82,31 грн Ціни в аптеках Хофітол Розчин оральний, флакон, 120 мл, № 1 Майолі В 379 аптеках від 339,07 грн Ціни в аптеках Артишока екстракт-Здоров'я Капсули, 100 мг, блістер, № 60 Здоров'я ФК В 169 аптеках від 54,09 грн Ціни в аптеках Цинарікс Таблетки, вкриті оболонкою, 55 мг, № 60 Монтавит В 116 аптеках від 130,17 грн Ціни в аптеках Цинарікс Форте Таблетки, вкриті оболонкою, 600 мг, блістер, № 30 Монтавит В 42 аптеках від 275,75 грн Ціни в аптеках Артишок-Астрафарм Капсули, 100 мг, контурна чарункова упаковка, № 60 Астрафарм Немає в наявності Ціни в аптеках Форма випуску Форма выпуска: таблетки п/о, капсулы, р-р для перорального применения. Препарати, які містять АРТИШОК ПОСІВНИЙ* Форма випуску