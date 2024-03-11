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Активні речовини — “А”АРТИШОК ПОСІВНИЙ* (CYNARA SCOLYMUS*)

АРТИШОК ПОСІВНИЙ* (CYNARA SCOLYMUS*) Діюча речовина

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Знайдено: 10 препаратів
Артіхол таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер у пачці, № 40; Київський вітамінний завод
Артіхол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер у пачці, № 40 Київський вітамінний завод
В 1073 аптеках
від 160,57 грн
Ціни в аптеках
Хофітол таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 60; Майолі
Хофітол Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 60 Майолі
В 1048 аптеках
від 246,60 грн
Ціни в аптеках
Артіхол таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Артіхол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 1044 аптеках
від 71,35 грн
Ціни в аптеках
Хофітол таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 180; Майолі
Хофітол Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 180 Майолі
В 687 аптеках
від 546,48 грн
Ціни в аптеках
Артишока екстракт-Здоров'я капсули, 300 мг, блістер, № 30; Здоров'я ФК
Артишока екстракт-Здоров'я Капсули, 300 мг, блістер, № 30 Здоров'я ФК
В 436 аптеках
від 82,31 грн
Ціни в аптеках
Хофітол розчин оральний, флакон, 120 мл, № 1; Майолі
Хофітол Розчин оральний, флакон, 120 мл, № 1 Майолі
В 379 аптеках
від 339,07 грн
Ціни в аптеках
Артишока екстракт-Здоров'я капсули, 100 мг, блістер, № 60; Здоров'я ФК
Артишока екстракт-Здоров'я Капсули, 100 мг, блістер, № 60 Здоров'я ФК
В 169 аптеках
від 54,09 грн
Ціни в аптеках
Цинарікс таблетки, вкриті оболонкою, 55 мг, № 60; Монтавит
Цинарікс Таблетки, вкриті оболонкою, 55 мг, № 60 Монтавит
В 116 аптеках
від 130,17 грн
Ціни в аптеках
Цинарікс Форте таблетки, вкриті оболонкою, 600 мг, блістер, № 30; Монтавит
Цинарікс Форте Таблетки, вкриті оболонкою, 600 мг, блістер, № 30 Монтавит
В 42 аптеках
від 275,75 грн
Ціни в аптеках
Артишок-Астрафарм капсули, 100 мг, контурна чарункова упаковка, № 60; Астрафарм
Артишок-Астрафарм Капсули, 100 мг, контурна чарункова упаковка, № 60 Астрафарм
Немає в наявності
Форма выпуска: таблетки п/о, капсулы, р-р для перорального применения.