Вобілон (Vobilon) (320559) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Вобілон інструкція із застосування
Характеристика
біологічно активні речовини, що входять до складу сухого стандартизованого екстракту листя гінкго білоба (Ginkgo Biloba), сприяють поліпшенню мікроциркуляції крові та постачанню до мозку і периферичних тканин кисню та глюкози; нормалізують обмін речовин у клітинах; перешкоджають агрегації еритроцитів, сприяють інгібуванню агрегації тромбоцитів, чинять регулюючий вплив на судинну систему, стимулюють синтез ендотелійзалежного вазодилатуючого фактора (оксиду азоту — NO), розширюють дрібні артерії, підвищують тонус вен, тим самим регулюють кровонаповнення судин, зменшують проникність судинної стінки (протинабряковий ефект — як на центральному рівні (головний мозок), так і на периферичному), чинять антитромботичну дію (за рахунок стабілізації мембран тромбоцитів і еритроцитів, впливу на синтез простагландинів, зменшення дії біологічно активних речовин і тромбоцитактивуючого фактора), запобігають утворенню вільних радикалів і ПОЛ клітинних мембран, нормалізують вивільнення, повторне поглинання та катаболізм нейромедіаторів (норадреналіну, дофаміну, ацетилхоліну) та їх здатність з’єднуватися з рецепторами, мають антигіпоксичні властивості, покращують обмін речовин в органах та тканинах, сприяють накопиченню в клітинах макроергів, підвищенню утилізації кисню та глюкози, нормалізації медіаторних процесів у ЦНС.
Рекомендації з вживання
у якості дієтичної добавки до раціону харчування — як додаткове джерело флавоноїдів (флавонових глікозидів: кверцетину, кемпферолу та ізорамнетину), терпенових лактонів (гінкголідів А, В, С та білобалідів); з метою загального зміцнення та підвищення еластичності стінок судин, покращення реологічних властивостей крові. Біологічно активні речовини, що входять до складу дієтичної добавки Вобілон, сприяють покращенню мікроциркуляції крові та підвищенню постачання мозку і периферичних тканин киснем та глюкозою; нормалізують обмін речовин у клітинах; перешкоджають агрегації еритроцитів; сприяють інгібуванню агрегації тромбоцитів, розширенню дрібних артерій, підвищенню тонусу вен та регуляції кровонаповнення судин.
Спосіб вживання та рекомендована добова доза: за рекомендацією лікаря дорослим і дітям віком від 12 років — вживати по 1–2 капсули 2 рази на добу під час або після прийому їжі, капсулу проковтувати цілою, запиваючи невеликою кількістю питної води.
Курс споживання: не менше 3 міс.
Перед вживанням рекомендована консультація лікаря.
Особливості застосування
не перевищувати рекомендовану добову дозу. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Необхідність вживання в період вагітності та годування грудьми визначається лікарем індивідуально.
Не є лікарським засобом.
Умови зберігання
зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці.