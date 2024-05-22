біологічно активні речовини, що входять до складу сухого стандартизованого екстракту листя гінкго білоба (Ginkgo Biloba), сприяють поліпшенню мікроциркуляції крові та постачанню до мозку і периферичних тканин кисню та глюкози; нормалізують обмін речовин у клітинах; перешкоджають агрегації еритроцитів, сприяють інгібуванню агрегації тромбоцитів, чинять регулюючий вплив на судинну систему, стимулюють синтез ендотелійзалежного вазодилатуючого фактора (оксиду азоту — NO), розширюють дрібні артерії, підвищують тонус вен, тим самим регулюють кровонаповнення судин, зменшують проникність судинної стінки (протинабряковий ефект — як на центральному рівні (головний мозок), так і на периферичному), чинять антитромботичну дію (за рахунок стабілізації мембран тромбоцитів і еритроцитів, впливу на синтез простагландинів, зменшення дії біологічно активних речовин і тромбоцитактивуючого фактора), запобігають утворенню вільних радикалів і ПОЛ клітинних мембран, нормалізують вивільнення, повторне поглинання та катаболізм нейромедіаторів (норадреналіну, дофаміну, ацетилхоліну) та їх здатність з’єднуватися з рецепторами, мають антигіпоксичні властивості, покращують обмін речовин в органах та тканинах, сприяють накопиченню в клітинах макроергів, підвищенню утилізації кисню та глюкози, нормалізації медіаторних процесів у ЦНС.