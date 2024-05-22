Венодіол — флеботропний продукт (мікронізована очищена фракція флавоноїду діосміну та гесперидину в комбінації з аскорбіновою кислотою), що сприяє прояву комплексної венопротекторної та лімфотонізуючої дії, необхідної для системного впливу на порушення венозного та лімфатичного відтоку з нижніх кінцівок. За своєю хімічною будовою діосмін та гесперидин належать до γ-бензопіронів, які є представниками групи біологічно активних речовин — біофлавоноїдів.

Біофлавоноїди — це сполуки, що отримують із рослинної сировини. Всі вони практично малорозчинні у воді, тому погано всмоктуються у ШКТ. Одним із шляхів покращення всмоктування речовини є зменшення розмірів її часток, що підвищує сумарну площу контакту речовини із слизовою оболонкою ШКТ і, внаслідок цього, всмоктування. Важливою особливістю Венодіолу, що відрізняє його від інших веноактивних біофлавоноїдів, є мікронізація діосміну — спеціальна технологічна обробка, що значно зменшує частки активного інгредієнту та забезпечує високу швидкість його всмоктування у ШКТ. Профілактична концентрація продукту в крові визначається вже через 4 год після вживання.

Аскорбінова кислота (вітамін С), що входить до складу продукту, сприяє покращенню еластичності судин, нормалізації проникності капілярів, нормальному кровотворенню та підвищенню захисних сил організму.

Венодіол сприяє підвищенню тонусу вен, і, що надзвичайно важливо, прискоренню лімфатичного транспорту. Стосовно клітинних та молекулярних механізмів цього продукту, важлива його здатність сприяти пригніченню аутоагресивності лейкоцитів та макрофагів, а також блокуванню синтезу місцевих медіаторів запалення.

При систематичному застосуванні Венодіол сприяє зменшенню вираженності клінічних проявів хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок органічної та функціональної природи.