Біонорм — додаткове джерело харчових волокон для створення оптимальних дієтологічних умов для нормалізації моторної функції ШКТ, сприяє нормалізації мікрофлори кишечнику, виведенню токсичних речовин з організму, має сорбційні та пребіотичні властивості.

Біонорм рекомендується як додаткове джерело нерозчинних харчових волокон (лігнін та целюлоза) і пребіотика (лактулоза) з метою нормалізації роботи ШКТ.

За рахунок лігніну та целюлози має високу сорбційну активність, яка дозволяє зв’язувати і виводити з просвіту ШКТ патогенні бактерії, продукти їх розпаду, а також ендо- й екзотоксини. Також бере участь у нейтралізації надлишку деяких продуктів обміну речовин, у тому числі білірубіну, ХС, сечовини та інших.

Лактулоза є синтетичним дисахаридом. Без зміни проходить через ШКТ до товстого кишечнику та сприяє розвитку біфідо- і лактобактерій, тим самим допомагаючи нормалізації обміну білків, жирів і вуглеводів, засвоєнню вітамінів, мікро- та макроелементів, а також бере участь у стимуляції неспецифічного імунітету.

Комплексний вплив компонентів сприяє формуванню нормальної мікрофлори кишечнику, зменшенню шкірних проявів дисбалансу мікрофлори, наслідків різних захворювань ШКТ.

Біонорм нетоксичний, не всмоктується і діє тільки в просвіті ШКТ.

Може вживатися як додатковий засіб:

– при дисбактеріозі, у тому числі після прийому антибактеріальних препаратів;

– хронічному коліті;

– синдромі подразненого кишечнику, за наявності як запорів, так і діарейного синдрому;

– атопічних дерматитах та хронічної кропивниці;

– при харчових токсикоінфекціях.