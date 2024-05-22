Біонорм (Bionorm) (320478) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Біонорм інструкція із застосування
Характеристика
Біонорм — додаткове джерело харчових волокон для створення оптимальних дієтологічних умов для нормалізації моторної функції ШКТ, сприяє нормалізації мікрофлори кишечнику, виведенню токсичних речовин з організму, має сорбційні та пребіотичні властивості.
Біонорм рекомендується як додаткове джерело нерозчинних харчових волокон (лігнін та целюлоза) і пребіотика (лактулоза) з метою нормалізації роботи ШКТ.
За рахунок лігніну та целюлози має високу сорбційну активність, яка дозволяє зв’язувати і виводити з просвіту ШКТ патогенні бактерії, продукти їх розпаду, а також ендо- й екзотоксини. Також бере участь у нейтралізації надлишку деяких продуктів обміну речовин, у тому числі білірубіну, ХС, сечовини та інших.
Лактулоза є синтетичним дисахаридом. Без зміни проходить через ШКТ до товстого кишечнику та сприяє розвитку біфідо- і лактобактерій, тим самим допомагаючи нормалізації обміну білків, жирів і вуглеводів, засвоєнню вітамінів, мікро- та макроелементів, а також бере участь у стимуляції неспецифічного імунітету.
Комплексний вплив компонентів сприяє формуванню нормальної мікрофлори кишечнику, зменшенню шкірних проявів дисбалансу мікрофлори, наслідків різних захворювань ШКТ.
Біонорм нетоксичний, не всмоктується і діє тільки в просвіті ШКТ.
Може вживатися як додатковий засіб:
– при дисбактеріозі, у тому числі після прийому антибактеріальних препаратів;
– хронічному коліті;
– синдромі подразненого кишечнику, за наявності як запорів, так і діарейного синдрому;
– атопічних дерматитах та хронічної кропивниці;
– при харчових токсикоінфекціях.
Рекомендації з вживання
– дорослим та дітям віком від 12 років по 2–3 таблетки 3 рази на добу;
– дітям віком 6–12 років по 1–2 таблетки 3 рази на добу;
– дітям віком 3–6 років по 1 таблетці 3 рази на добу.
Разову дозу необхідно вживати за 1–1,5 год до або після їди. Курс вживання — 14 днів. За необхідності курс повторити.
Перед вживанням проконсультуватися з лікарем.
Протипоказання
підвищена чутливість до компонентів Біонорму.
Умови зберігання
у сухому місці при температурі не вище 25 °C.