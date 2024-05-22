може бути рекомендована для включення в раціони харчування чоловіків як додаткове джерело біологічно активних речовин рослинного походження, бета-ситостеролу, магнію, цинку та вітаміну Е. Збалансоване поєднання складових сприяє підтримці нормального функціонування передміхурової залози і сечовидільної системи та захисту від окисного пошкодження.

Гарбузова олія, пальма сереноа сприяють підтриманню нормального функціонального стану передміхурової залози та сечовиділення.

Кропива містить каротиноїди, дубильні речовини, ситостерини, які сприяють пригніченню синтезу дигідротестостерону, що важливо для підтримання здоров’я передміхурової залози.

Ехінацея підтримує імунну систему.

Яванський чай допомагає вивести зайву рідину з організму.

Вітаміни та мінерали мають антиоксидантні властивості та беруть участь у метаболізмі передміхурової залози. Зокрема, цинк сприяє нормальній здатності до запліднення та репродуктивній функції.

Спосіб вживання та рекомендована добова доза: дорослим по 1 капсулі 3 рази на добу бажано через 1 год після прийому їжі з невеликою кількістю води.

Тривалість вживання — до 12 тиж; в подальшому тривалість вживання узгоджувати з лікарем.