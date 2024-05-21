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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела речовин антиоксидантної дії і речовин, що впливають на енергетичний обмінДієтичні добавки — антиоксидантиАсконова (Askonova)

Асконова (Askonova) (320240) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Асконова (Askonova)
Ціна в місті Київ
від 10,21 грн
Без рецепта
10 шт від 10,21 грн 10 шт від 10,21 грн 120 шт від 79,57 грн 120 шт Немає в наявності 10 шт Немає в наявності 120 шт Немає в наявності
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В наявності в 162 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів 5.1. Дієтичні добавки — антиоксиданти

Асконова інструкція із застосування

Характеристика

β-каротин — це природне джерело вітаміну А — найважливішого елемента антиоксидантного захисту організму.
Вітамін Е — потужний природний антиоксидант. Підвищує стійкість організму до застудних захворювань. Сприяє збагаченню крові киснем. Сприяє розвитку і росту дітей.
Залізоглюконатний комплекс запобігає розвитку залізодефіцитної анемії.
Кальцій зміцнює кісткову тканину і сприяє захисту зубної емалі.

Рекомендації з вживання

Асконова антиоксидант рекомендується до вживання в якості антиоксиданту, для захисту організму людини від вільних радикалів, сприяє зміцненню судин та імунітету, підвищує стійкість організму до стресу, покращує загальне самопочуття та уповільнює процеси старіння організму.
Вживання:
дорослі та діти віком >10 років — розжовувати або розсмоктувати до 10 таблеток на добу;
діти віком 7–10 років — розжовувати або розсмоктувати до 7 таблеток на добу;
діти віком 4–6 років — розжовувати або розсмоктувати до 6 таблеток на добу.
Асконова залізо зі смаком яблука рекомендується до вживання для профілактики дефіциту заліза в організмі дорослих та дітей, залізодефіцитної анемії у жінок та дітей.
Вживання:
дорослі та діти віком >10 років — розжовувати або розсмоктувати до 10 таблеток на добу;
діти віком 7–10 років — розжовувати або розсмоктувати до 7–8 таблеток на добу;
діти віком 4–6 років — розжовувати або розсмоктувати до 6 таблеток на добу.
Асконова кальцій зі смаком ананаса рекомендується до вживання дорослим та дітям для профілактики дефіциту кальцію, профілактики карієсу, остеопорозу.
Вживання:
дорослі та діти віком >10 років — розжовувати або розсмоктувати до 10 таблеток на добу;
діти віком 7–10 років — розжовувати або розсмоктувати до 8 таблеток на добу;
діти віком 4–6 років — розжовувати або розсмоктувати до 7 таблеток на добу.

Особливості застосування

застереження: підвищена чутливість до компонентів продукту, цукровий діабет.
При вживанні у високих дозах можливі алергічні реакції.

Умови зберігання

при температурі не вище 25 °C.

АСКОНОВА КАЛЬЦІЙ ЗІ СМАКОМ АНАНАСУ
АСКОНОВА КАЛЬЦІЙ ЗІ СМАКОМ АНАНАСУ таблетки, №10
від 10,21 грн
В наявності в 162 аптеках
Ціни в аптеках
АСКОНОВА КАЛЬЦІЙ ЗІ СМАКОМ АНАНАСУ
АСКОНОВА КАЛЬЦІЙ ЗІ СМАКОМ АНАНАСУ таблетки, №10
від 10,21 грн
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