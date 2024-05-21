Асконова антиоксидант рекомендується до вживання в якості антиоксиданту, для захисту організму людини від вільних радикалів, сприяє зміцненню судин та імунітету, підвищує стійкість організму до стресу, покращує загальне самопочуття та уповільнює процеси старіння організму.

Вживання:

дорослі та діти віком >10 років — розжовувати або розсмоктувати до 10 таблеток на добу;

діти віком 7–10 років — розжовувати або розсмоктувати до 7 таблеток на добу;

діти віком 4–6 років — розжовувати або розсмоктувати до 6 таблеток на добу.

Асконова залізо зі смаком яблука рекомендується до вживання для профілактики дефіциту заліза в організмі дорослих та дітей, залізодефіцитної анемії у жінок та дітей.

Вживання:

дорослі та діти віком >10 років — розжовувати або розсмоктувати до 10 таблеток на добу;

діти віком 7–10 років — розжовувати або розсмоктувати до 7–8 таблеток на добу;

діти віком 4–6 років — розжовувати або розсмоктувати до 6 таблеток на добу.

Асконова кальцій зі смаком ананаса рекомендується до вживання дорослим та дітям для профілактики дефіциту кальцію, профілактики карієсу, остеопорозу.

Вживання:

дорослі та діти віком >10 років — розжовувати або розсмоктувати до 10 таблеток на добу;

діти віком 7–10 років — розжовувати або розсмоктувати до 8 таблеток на добу;

діти віком 4–6 років — розжовувати або розсмоктувати до 7 таблеток на добу.