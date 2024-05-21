Асконова (Askonova) (320240) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Асконова інструкція із застосування
Характеристика
β-каротин — це природне джерело вітаміну А — найважливішого елемента антиоксидантного захисту організму.
Вітамін Е — потужний природний антиоксидант. Підвищує стійкість організму до застудних захворювань. Сприяє збагаченню крові киснем. Сприяє розвитку і росту дітей.
Залізоглюконатний комплекс запобігає розвитку залізодефіцитної анемії.
Кальцій зміцнює кісткову тканину і сприяє захисту зубної емалі.
Рекомендації з вживання
Асконова антиоксидант рекомендується до вживання в якості антиоксиданту, для захисту організму людини від вільних радикалів, сприяє зміцненню судин та імунітету, підвищує стійкість організму до стресу, покращує загальне самопочуття та уповільнює процеси старіння організму.
Вживання:
дорослі та діти віком >10 років — розжовувати або розсмоктувати до 10 таблеток на добу;
діти віком 7–10 років — розжовувати або розсмоктувати до 7 таблеток на добу;
діти віком 4–6 років — розжовувати або розсмоктувати до 6 таблеток на добу.
Асконова залізо зі смаком яблука рекомендується до вживання для профілактики дефіциту заліза в організмі дорослих та дітей, залізодефіцитної анемії у жінок та дітей.
Вживання:
дорослі та діти віком >10 років — розжовувати або розсмоктувати до 10 таблеток на добу;
діти віком 7–10 років — розжовувати або розсмоктувати до 7–8 таблеток на добу;
діти віком 4–6 років — розжовувати або розсмоктувати до 6 таблеток на добу.
Асконова кальцій зі смаком ананаса рекомендується до вживання дорослим та дітям для профілактики дефіциту кальцію, профілактики карієсу, остеопорозу.
Вживання:
дорослі та діти віком >10 років — розжовувати або розсмоктувати до 10 таблеток на добу;
діти віком 7–10 років — розжовувати або розсмоктувати до 8 таблеток на добу;
діти віком 4–6 років — розжовувати або розсмоктувати до 7 таблеток на добу.
Особливості застосування
застереження: підвищена чутливість до компонентів продукту, цукровий діабет.
При вживанні у високих дозах можливі алергічні реакції.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °C.