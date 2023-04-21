вживати дітям віком старше 12 років та дорослим по 1 капсулі 2 рази на добу за 15 хв до прийому їжі, запиваючи питною водою. Мінімальна тривалість курсу споживання — 2 міс. За призначенням лікаря курс споживання може становити ≥6 міс. За необхідності курс споживання можна повторити через 2–3 міс. Перед початком застосування рекомендована консультація лікаря.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Добавку дієтичну не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.