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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на гуморальні фактори регуляції обміну речовинДієтичні добавки, що підтримують функціональну активність щитовидної залозиАльба® (Alba)

Альба® (Alba) (320223) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Альба<sup>&reg;</sup> (Alba)
Ціна в місті Київ
від 201,90 грн
Без рецепта
60 шт від 201,90 грн 180 шт від 898,00 грн 30 шт від 184,68 грн
В наявності в 1082 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
12.1. Дієтичні добавки, що підтримують функціональну активність щитовидної залози

Альба інструкція із застосування

Характеристика

рекомендується як дієтична добавка до раціону харчування як додаткове джерело флавоноїдів, фенолкарбонових кислот і сапонінів з метою нормалізації об’єму та функціонального стану щитовидної залози.

Рекомендації з вживання

вживати дітям віком старше 12 років та дорослим по 1 капсулі 2 рази на добу за 15 хв до прийому їжі, запиваючи питною водою. Мінімальна тривалість курсу споживання — 2 міс. За призначенням лікаря курс споживання може становити ≥6 міс. За необхідності курс споживання можна повторити через 2–3 міс. Перед початком застосування рекомендована консультація лікаря.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Добавку дієтичну не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Протипоказання

індивідуальна непереносимість компонентів, період вагітності та годування грудьми.

Умови зберігання

в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці за температури не вище 25 °С.

Альба
Альба® капсули, №60
від 201,90 грн
В наявності в 1082 аптеках
Ціни в аптеках
Альба
Альба® капсули, №60
від 201,90 грн
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Коментарі (1)
Алексей Музыченко
21.04.2023 00:00

В справочнику «Компендіум» 2017 року по препарату Альба® (Alba) була представлена наступна інформація

ХАРАКТЕРИСТИКА:

рекомендується як дієтична добавка до раціону харчування як додаткове джерело флавоноїдів, фенолкарбонових кислот і сапонінів з метою нормалізації об’єму та функціонального стану щитовидної залози.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВЖИВАННЮ:

вживати дітям віком старше 12 років та дорослим по 1 капсулі 2 рази на добу за 15 хв до прийому їжі, запиваючи питною водою. Мінімальна тривалість курсу споживання — 2 міс. За призначенням лікаря курс споживання може становити ≥6 міс. За необхідності курс споживання можна повторити через 2–3 міс. Перед початком застосування рекомендована консультація лікаря.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Добавку дієтичну не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

ПРОТИПОКАЗАННЯ:

індивідуальна непереносимість компонентів, період вагітності та годування грудьми.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці за температури не вище 25 °С.