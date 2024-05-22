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Витокан (319957) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Витокан
Ціна в місті Київ
від 377,62 грн
Без рецепта
1 шт від 377,62 грн 1 шт від 116,95 грн 60 шт від 250,00 грн
В наявності в 367 аптеках
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Форма випуску
Краплі для перорального застосування
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки
12.3. Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів